Israel-Premier Tech takımından Hugo Houle, 4 saat 23 dakika 47 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti ve 1988 yılından bu yana Fransa Bisiklet Turu'nda etap kazanan ilk Kanadalı sporcu oldu.

Kaynak: AA

Fransa, Hugo, Spor, Son Dakika

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