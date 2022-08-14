Paris Saint-Germain'de "penaltı" krizi! Neymar'ın sosyal medyada beğendiği paylaşım Mbappe'nin hoşuna gitmeyecek - Son Dakika
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Paris Saint-Germain'de "penaltı" krizi! Neymar'ın sosyal medyada beğendiği paylaşım Mbappe'nin hoşuna gitmeyecek

14.08.2022 19:39

Fransa Ligue 1'de 2. hafta maçında Montpellier'i 5-2 mağlup eden PSG'de penaltı krizi yaşanıyor. Maç sonrası sosyal medyada Mbappe'nin kaçırdığı penaltı ile ilgili yapılan, "Görüşüne göre PSG'nin lideri artık Mbappe. Penaltıları o kullanıyor. Bunun nedeni de tamamen sözleşmeyle ilgili. Çünkü Neymar, hiçbir kulüpte ikinci penaltıcı olamaz." yorumunu beğenen Brezilyalı süperstar Neymar, bu hamlesiyle sosyal medyada gündeme oturdu.

Paris Saint Germain'in ligde Montpellier'i 5-2 yendiği maç sonrası Neymar, Mbappe ile arasını açacak bir hamle yaptı.

MBAPPE PENALTI KAÇIRDI

Montpellier karşısında PSG'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Falaye Sacko kendi kalesine, ilki penaltıdan olmak üzere 43 ve 51. dakikalarda Neymar, 69. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Renato Sanches attı. Bir penaltıda topun başına geçen Mbappe ise vuruştan yararlanamadı.

NEYMAR'DAN OLAY BEĞENİ

Karşılaşmanın ardından Neymar'ın Mbappe'nin kaçırdığı penaltı ile ilgili atılan, "Görüşüne göre PSG'nin lideri artık Mbappe. Penaltıları o kullanıyor. Bunun nedeni de tamamen sözleşmeyle ilgili. Çünkü Neymar, hiçbir kulüpte ikinci penaltıcı olamaz." paylaşımını beğenmesi sosyal medyada gündeme oturdu.

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Paris Saint Germain, Kylian Mbappe, Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris Saint-Germain'de 'penaltı' krizi! Neymar'ın sosyal medyada beğendiği paylaşım Mbappe'nin hoşuna gitmeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Paris Saint-Germain'de "penaltı" krizi! Neymar'ın sosyal medyada beğendiği paylaşım Mbappe'nin hoşuna gitmeyecek - Son Dakika
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