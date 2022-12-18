Dünya Kupası'nda Kylian Mbappe fırtınası esti. 2018'de şampiyon olan Mbappe, 2022'ye de damga vurdu. Arjantin'in 2-0 üstün götürdüğü maçta Kylian Mbappe sahneye çıkıp her şeyi değiştirdi.
80'de kazanılan penaltıyı gole çeviren Mbappe, 81'de bir kez daha sahneye çıktı. Mbappe attığı gollerle maçı kaybetmek üzere olan Fransa'yı tekrar hayata döndürdü. Maç 2-0'dan 2-2'ye geldi.
Opta'daki istatistiğe göre; Ronaldo'dan (2002) bu yana bir Dünya Kupası finalinde iki gol atan ilk oyuncu olan Kylian Mbappe'nin, Arjantin filelerine gönderdiği iki gol arasında sadece 97 saniye vardı. 7 maçta 7 gol atan Mbappe, Ronaldo'dan (2002'de 8 gol) bu yana tek turnuvada en fazla gol kaydeden isim oldu.
Son Dakika › Spor › Fransa'nın yıldızı Mbappe, 97 saniyede Dünya Kupası finalinin kaderini değiştirdi - Son Dakika