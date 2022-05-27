Frutti Extra Bursaspor, sezonu muhteşem organizasyonla kapadı - Son Dakika
Üye Girişi

Frutti Extra Bursaspor, sezonu muhteşem organizasyonla kapadı

27.05.2022 18:18

- Frutti Extra Bursaspor, sezonu muhteşem organizasyonla kapadı 2021-2022 Sezonunda, 7Days Eurocup'ı finalist, ING Basketbol Süper Ligi'ni çeyrek finalist olarak tamamlayan Frutti Extra Bursaspor, sezon sonu yemeğinde bir araya geldi.

- Frutti Extra Bursaspor, sezonu muhteşem organizasyonla kapadı

BURSA - 2021-2022 Sezonunda, 7Days Eurocup'ı finalist, ING Basketbol Süper Ligi'ni çeyrek finalist olarak tamamlayan Frutti Extra Bursaspor, sezon sonu yemeğinde bir araya geldi.

İsim sponsoru olan Uludağ İçecek Türk A.Ş'nin Çaybaşı Maden Suyu Üretim Tesisleri'nde, tüm basketbolcuların, idari kadro, yönetim kurulu ve icra kurulunun eşleri ve çocuklarının da katılımıyla gerçekleşen yemek renkli görüntülere sahne oldu. Kapanış gününde sıcak aile ortamı dikkat çekti. Frutti Extra Bursaspor Koçu Dusan Alimpijevic'in yaptığı konuşmada gözleri doldu.

Dusan Alimpijevic imzalı, takımın taktik bordu, Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin tarafından, Uludağ İçecek Türk A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Erbak'a takdim edildi. Mehmet Erbak yaptığı konuşmasında, "Bursa ruhunu yeniden canlandırdık" diyerek herkesi duygulandırdı.

Sonrasında tüm basketbolcular, idari kadro, icra ve yönetim kurulu, Uludağ İçecek Çaybaşı Maden Suyu Üretim Tesisi'ni ve tarihçenin olduğu özel odayı gezerek bu muhteşem günü tamamlamış oldu.

Frutti Extra Bursaspor, sezonu muhteşem organizasyonla kapadı
Frutti Extra Bursaspor, sezonu muhteşem organizasyonla kapadı
Frutti Extra Bursaspor, sezonu muhteşem organizasyonla kapadı
Frutti Extra Bursaspor, sezonu muhteşem organizasyonla kapadı
Frutti Extra Bursaspor, sezonu muhteşem organizasyonla kapadı
Frutti Extra Bursaspor, sezonu muhteşem organizasyonla kapadı
Frutti Extra Bursaspor, sezonu muhteşem organizasyonla kapadı

YORUMLAR
500
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, sezonu değerlendirdi Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, sezonu değerlendirdi Türkiye, voleybolda yaptığı organizasyonlarda adından söz ettiriyor Türkiye, voleybolda yaptığı organizasyonlarda adından söz ettiriyor
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor, sezonu muhteşem organizasyonla kapadı - Son Dakika


Son Dakika
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 20:33:51. #1.12#
SON DAKİKA: Frutti Extra Bursaspor, sezonu muhteşem organizasyonla kapadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement