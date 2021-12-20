Üye Girişi
Fuat Çapa: "Yönetim adaletli olmadığı sürece istediğinizi elde etme şansınız yok" - Son Dakika

Fuat Çapa: "Yönetim adaletli olmadığı sürece istediğinizi elde etme şansınız yok"

20.12.2021 20:08

- Fuat Çapa: "Yönetim adaletli olmadığı sürece istediğinizi elde etme şansınız yok" Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, alınan 2-1'lik İstanbulspor mağlubiyetiyle ilgili, "Oyunu istediğiniz kadar iyi oynayın, yönetim adaletli olmadığı sürece istediğinizi elde etme şansınız yok" diye konuştu.

- Fuat Çapa: "Yönetim adaletli olmadığı sürece istediğinizi elde etme şansınız yok"

İSTANBUL - Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, alınan 2-1'lik İstanbulspor mağlubiyetiyle ilgili, "Oyunu istediğiniz kadar iyi oynayın, yönetim adaletli olmadığı sürece istediğinizi elde etme şansınız yok" diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Samsunspor deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, maça istedikleri gibi girmediklerini ifade ederek, "Değişik bir savunma kurgusuyla oynadık. Buna rağmen takımımızı tebrik etmek istiyorum. Vermiş olduğumuz görevleri en iyi şekilde yerine getirdiler. Pozisyon olarak net girmiş olduğumuz pozisyonlar var. Maalesef değerlendiremedik. 1-0'dan sonra 10 kişi kalmamız, takımımızın vermiş olduğu reaksiyon olumluydu. Daha sonra net pozisyonlar yakaladık ama son vuruşları iyi yapamadık. Son dakikada yemiş olduğumuz gol, verilen mücadelenin karşılığı değildi. Futbolda her zaman hak ettiğinizi alamıyorsunuz. Oyunu istediğimiz kadar iyi oynayın, yönetim adaletli olmadığı sürece istediğinizi elde etme şansınız yok. Geçen hafta verilen kartlar var. Bugün aynı şekilde verilen verilmeyen kartlar var. Söyleyebilecek bir şey bulamıyorum. Sorunca cevapta alamıyoruz. Hakeme soruyorsunuz bu neden oldu diye, hiçbir şekilde cevap vermiyor. Ona benzer 3-4 pozisyon oldu. Kartları neden verdiniz diye hakeme sorduğunuzda cevap alamıyorsunuz" dedi.

Fuat Çapa: Yönetim adaletli olmadığı sürece istediğinizi elde etme şansınız yok
Fuat Çapa: Yönetim adaletli olmadığı sürece istediğinizi elde etme şansınız yok
Fuat Çapa: Yönetim adaletli olmadığı sürece istediğinizi elde etme şansınız yok
Fuat Çapa: Yönetim adaletli olmadığı sürece istediğinizi elde etme şansınız yok

İstanbulspor, Samsunspor, Spor Toto, Fuat Çapa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fuat Çapa: 'Yönetim adaletli olmadığı sürece istediğinizi elde etme şansınız yok' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
20:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi
20:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kredi çekip paradan para kazananların alnını karışlarız
20:45 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı burs ve kredi ücretlerini açıkladı! İşte yeni rakamlar
20:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız
20:15 İBB, maliyetlerin yükselmesi nedeniyle ücretsiz İstanbulKart aplikasyonunu kullanmaya çağırdı
19:46 Son Dakika: Erdoğan ekonomideki 8 yeni tedbiri açıkladı! Türk Lirası mevduatlarına düzenleme geliyor
19:42 Sahte içkiden 14 ilde toplam 52 kişi yaşamını yitirdi
19:35 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan ekonomi mesajı: Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner
19:34 Şiddetli kar yağışın etkili olduğu 5 ilde yüz yüze eğitime ara verildi
19:26 Son Dakika: Türkiye'de 20 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 762 yeni vaka tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
CHP'den işçi ve memurlar için getirilen vergi muafiyeti teklifine ilk yorum: Büyük bir yanlıştan dönülüyor CHP'den işçi ve memurlar için getirilen vergi muafiyeti teklifine ilk yorum: Büyük bir yanlıştan dönülüyor         
18:27
Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi         
17:37
Son dakika! Akaryakıta üçlü zam! Benzin ve motorin 12 lirayı aştı, oto gaz ise 10 liraya dayandı Son dakika! Akaryakıta üçlü zam! Benzin ve motorin 12 lirayı aştı, oto gaz ise 10 liraya dayandı         
16:49
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak         
15:33
Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı         
15:18
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti         
07:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 21:11:59. #1.13#
SON DAKİKA: Fuat Çapa: "Yönetim adaletli olmadığı sürece istediğinizi elde etme şansınız yok" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement