Fuat Çimen: "Bu kulüp tesadüflerle hareket edebilir mi?" - Son Dakika
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Fuat Çimen: "Bu kulüp tesadüflerle hareket edebilir mi?"

29.05.2022 11:14
Fuat Çimen: "Bu kulüp tesadüflerle hareket edebilir mi?"

Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen, siyah-beyazlıların bir takım tesadüfler üzerine hareket edemeyeceğini ifade etti.

Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen, siyah-beyazlıların bir takım tesadüfler üzerine hareket edemeyeceğini ifade etti.

Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul'da Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen, oy verme işlemleri öncesinde genel kurulda bir konuşma yaptı. Beşiktaş Başkan Adayı olmaktan onur duyduğunu söyleyen Çimen, "Başkanımız beni nezaketle sahneye davet etti ve ben de icabet ettim. Bu davranışım kimi çevrelerce eleştirildi. Ben bunu reddediyorum. Bu genel kurul iradesine ve Beşiktaş başkanına saygıdır. Bu sıralarımıza iş insanlarımız, kadın üyelerimiz ve politikacılarımız gelmiyor. Sonra lobimiz yok diye üzülüyoruz. Taraftar ve dernekler ayrılmış. Beşiktaş bir avuç elitistin değildir. Çok zorlu bir adaylık süreci geçirdik. Bizi destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum. 2 buçuk yıl önce çıktığımız bu yolda onursal başkanımız Süleyman Seba'nın Beşiktaş için bir şeyler yapmak istiyorsanız, 'Kimsenin adamı olmayın' sözünü şiar edindik. Kimsenin adamı olmadık. Yıllardır üzerinde çalıştığımız proje ve planlarımızı son 2 buçuk yılda olgunlaştırdık. Köprüden önce son çıkış olarak bu önemli seçimde Beşiktaş'ın kurtuluş savaşını nasıl kazanacağımızı anlatacağım. Kulüp olarak son 20 yıldır paralı başkan, kasa kolaylığı konusuna değinmek istiyorum. Bu durum 10 milyondan 5 milyar borca getirdi bizleri. Dün yapılan açıklamada yıllık 1 milyar faiz öder duruma geldik. Bunu açıklarken başkan örnekler verdi. Uzlaşma hali arken Abdullah Avcı ile mahkemelik olduk. Yeni gelen hocayla 30 milyon dolar kar ettik dedi başkanımız. Kar hesabını böyle yapan başkan için herkese soruyorum bu kulüp tesadüflerle hareket edilebilir mi?" dedi. - İSTANBUL

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SPOR Fuat Çimen yönetim kurulu listesini teslim etti SPOR Fuat Çimen yönetim kurulu listesini teslim etti Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen listesini teslim etti Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen listesini teslim etti
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fuat Çimen: 'Bu kulüp tesadüflerle hareket edebilir mi?' - Son Dakika


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