SPOR Fuat Çimen yönetim kurulu listesini teslim etti

Fuat Çimen yönetim kurulu listesini teslim etti

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ta bu pazar yapılacak olan olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Fuat Çimen, yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na teslim etti.

Fuat Çimen seçimin hayırlı olmasını dilerken, yönetim kurulu aday listesini de bizzat kendisi açıkladı.

Fuat Çimen'in listesi şu isimlerden oluşuyor:

Haldun Boz

Ersen Yılmaz

Ercüment Meriç Öztürk

Mehmet Pişkin

Ahmet Çonğar

Hakan Atalay

Banu Noyan

Behzat Güven Cem

YEDEK ÜYELER:

Aydın Kulaksız

Bengi Berker

Ömer Küçük

Alper Uzuner

Nejdet Demiryürek