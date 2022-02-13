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Furkan Korkmazlı Sixers, Cedi Osmanlı Cavaliers'ı yendi - Son Dakika

Furkan Korkmazlı Sixers, Cedi Osmanlı Cavaliers'ı yendi

13.02.2022 09:05
Furkan Korkmazlı Sixers, Cedi Osmanlı Cavaliers'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncuları karşı karşıya getiren karşılaşmada Philadelphia 76ers, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 103-93 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncuları karşı karşıya getiren karşılaşmada Philadelphia 76ers, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 103-93 mağlup etti.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Sixers, sezonun 34. galibiyetini Cedi Osman'ın takımı Cavaliers'ı 10 sayı farkla yenerek elde etti.

Ev sahibi ekipte 40 sayı, 14 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Joel Embiid, galibiyette önemli rol oynadı. Tyrese Maxey'in 16 sayı attığı mücadelede 17 dakika süre alan Furkan Korkmaz, 9 sayı, 2 ribaunt, 1 blokla maçı tamamladı.

Konuk takımda Darius Garland 27 sayı, 4 ribauntla en skorer isim oldu. 25 dakika süre alan Cedi Osman, 12 sayı, 3 ribaunt, 4 asistlik performans sergiledi.

Lakers, deplasmanda Warriors'ı geçemedi

Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde Golden State Warriors, sahasında Los Angeles Lakers'ı 117-115 yenerek bu sezon 42. galibiyetine uzandı.

Klay Thompson'ın 33 sayı, 5 ribauntla oynadığı Warriors'ta, Stephen Curry 24 sayı, 5 ribaunt, 8 asist, Andrew Wiggins 19 sayı, 5 ribaunt, Jonathan Kuminga da 18 sayı, 9 ribauntla galibiyete katkı verdi.

Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Lakers'ta ise LeBron James'in 26 sayı, 15 ribaunt, 8 asistlik performansı kazanmaya yetmedi. Russell Westbrook 19 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Talen Horton-Tucker 17 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, Anthony Davis de 16 sayı, 7 ribaunt, 4 asistle mücadeleyi tamamladı.

Sonuçlar

Portland Trail Blazers- New York Knicks: 112-103

New Orleans Pelicans- San Antonio Spurs: 114-124

Charlotte Hornets- Memphis Grizzlies: 118-125

Washington Wizards- Sacramento Kings: 110-123

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 103-93

Toronto Raptors- Denver Nuggets: 109-110

Chicago Bulls- Oklahoma City Thunder: 106-101

Miami Heat- Brooklyn Nets: 115-111

Dallas Mavericks- Los Angeles Clippers: 97-99

Golden State Warriors- Los Angeles Lakers: 117-115

Phoenix Suns- Orlando Magic: 132-105

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Amerikan Basketbol Ligi, Cleveland Cavaliers, Philadelphia, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Furkan Korkmazlı Sixers, Cedi Osmanlı Cavaliers'ı yendi - Son Dakika Spor


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