Futbol: Haftanın programı

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçları oynanacak. TFF 2. Lig'de 14, TFF 3. Lig'de ise 1 ve 3. Grup'ta 13, 2. Grup'ta 14. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Yarın:
13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)
16.00 GZT Giresunspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çotanak)
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor- Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
21 Kasım Pazar:
13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 İttifak Holding Konyaspor- Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Altay- Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Galatasaray- Fenerbahçe (Nef)
22 Kasım Pazartesi:
20.00 Trabzonspor- Gaziantep FK (Medical Park)
20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe (Kadir Has)
Spor Toto 1. Lig
Yarın:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Beypiliç Boluspor (Kazım Karabekir)
16.00 NasaDoge Menemenspor- Balıkesirspor (Menemen İlçe)
19.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
19.00 Bursaspor- İstanbulspor (Bitçi Timsah)
21 Kasım Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor (17 Eylül)
16.00 Altaş Denizlispor- Ankara Keçiörengücü (Denizli Atatürk)
19.00 Adanaspor- MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
19.00 Manisa FK- Altınordu (Spor Toto Akhisar)
22 Kasım Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
20 Kasım Cumartesi:
13.00 TECO Karacabey Belediyespor-Akhisarspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
13.00 Nazilli Belediyespor- Kırşehir Belediyespor (Nazilli İlçe)
21 Kasım Pazar:
13.00 Eskişehirspor- Pendikspor (Eskişehir Yeni)
13.00 Ankara Demirspor- Uşakspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.00 Şanlıurfaspor- Isparta 32 (Şanlıurfa GAP)
13.00 Kırklarelispor- Tarsus İdman Yurdu (Kırklareli Atatürk)
13.00 Pazarspor-Anagold 24Erzincanspor (Pazar İlçe)
13.00 Amed Sportif Faaliyetler- Karatay Termal 1922 Konyaspor (Diyarbakır)
Kırmızı Grup:
20 Kasım Cumartesi
13.00 Sarıyer- Hekimoğlu Trabzon (Yusuf Ziya Öniş)
13.00 Etimesgut Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
21 Kasım Pazar:
13.00 Turgutluspor-Diyarbekirspor (Turgutlu 7 Eylül)
13.00 Çorum FK- Ankaraspor (Çorum Şehir)
13.00 Bodrumspor-Somaspor (Bodrum İlçe)
13.00 Serik Belediyespor-Afjet Afyonspor (Serik İsmail Oğan)
13.00 Kahramanmaraşspor- Adıyaman FK (7 Ocak)
13.00 Sivas Belediyespor- Niğde Anadolu (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
13.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare- İnegölspor (Bayburt Genç Osman)
14.30 Sakaryaspor- Ergene Velimeşespor (Yeni Sakarya Atatürk)
TFF 3. Lig
1. Grup:
20 Kasım Cumartesi:
13.00 Fatsa Belediyespor-Çatalcaspor (Fatsa İlçe)
13.00 Arnavutköy Belediyesispor- Kahta 02 (Bolluca)
21 Kasım Pazar:
13.00 Formül Erbaaspor- Hendekspor (Erbaa)
13.00 Belediye Kütahyaspor- Nevşehir Belediyespor (Dumlupınar)
13.00 Bursa Yıldırımspor- Sancaktepe FK (Minareli Çavuş)
13.00 Batman Petrolspor- Elazığspor (Batman Yeni Şehir)
13.00 Artvin Hopaspor-Osmaniyespor (Hopa İlçe)
13.00 Başkent Gözgözler Akademi- Karaman Belediyespor (Polatlı İlçe)
13.00 Bergama Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (İzmir Atatürk)
2. Grup:
21 Kasım Pazar:
13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-İskenderunspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
13.00 Bitexen Düzcespor- Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK (Düzce 18 Temmuz)
13.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor- Bayrampaşa (Şile)
13.00 Redoks Darıca Gençlerbirliği- Alagöz Holding Iğdır FK (Darıca İlçe)
13.00 Beyoğlu Yeni Çarşı FK- Siirt İl Özel İdaresi (Bayrampaşa Çetin Emeç)
13.00 Kuşadasıspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Kuşadası Özer Türk)
13.00 68 Aksaray Belediyespor- Kızılcabölükspor (Dağılgan) (Seyircisiz)
13.00 Yomraspor-Altındağspor (Yomra İlçe)
13.00 Çarşambaspor-52 Orduspor FK (Çarşamba Şehir)
3. Grup:
20 Kasım Cumartesi:
13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor- Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Faruk Çelik)
13.00 Büyükçekmece Tepecikspor- Esenler Erokspor (Tepecik Şenol Güneş)
13.00 Çankaya FK-Belediye Derincespor (Yenimahalle Hasan Doğan)
21 Kasım Pazar:
13.00 Ceyhanspor-İçel İdmanyurdu ( Ceyhan İlçe)
13.00 Edirnespor- Kardemir Karabükspor (Edirne 25 Kasım)
13.00 Gümüşhanespor- Mardin 1969 (Gümüşhane Yenişehir)
13.00 Orduspor 1967-Yeşilyurt D.Ç Ofspor ( Yeni Ordu)
13.00 Ağrı 1970- Karşıyaka (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Modafen- Fethiyespor (Alemdağ)
Kaynak: AA
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