Futbol: Haftanın programı

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçları oynanacak. TFF 2. Lig'de 14, TFF 3. Lig'de ise 1 ve 3. Grup'ta 13, 2. Grup'ta 14. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Yarın:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

16.00 GZT Giresunspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çotanak)

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Aytemiz Alanyaspor- Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

21 Kasım Pazar:

13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor- Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Altay- Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Galatasaray- Fenerbahçe (Nef)

22 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor- Gaziantep FK (Medical Park)

20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe (Kadir Has)

Spor Toto 1. Lig

Yarın:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Beypiliç Boluspor (Kazım Karabekir)

16.00 NasaDoge Menemenspor- Balıkesirspor (Menemen İlçe)

19.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

19.00 Bursaspor- İstanbulspor (Bitçi Timsah)

21 Kasım Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor (17 Eylül)

16.00 Altaş Denizlispor- Ankara Keçiörengücü (Denizli Atatürk)

19.00 Adanaspor- MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

19.00 Manisa FK- Altınordu (Spor Toto Akhisar)

22 Kasım Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

20 Kasım Cumartesi:

13.00 TECO Karacabey Belediyespor-Akhisarspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.00 Nazilli Belediyespor- Kırşehir Belediyespor (Nazilli İlçe)

21 Kasım Pazar:

13.00 Eskişehirspor- Pendikspor (Eskişehir Yeni)

13.00 Ankara Demirspor- Uşakspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Şanlıurfaspor- Isparta 32 (Şanlıurfa GAP)

13.00 Kırklarelispor- Tarsus İdman Yurdu (Kırklareli Atatürk)

13.00 Pazarspor-Anagold 24Erzincanspor (Pazar İlçe)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler- Karatay Termal 1922 Konyaspor (Diyarbakır)

Kırmızı Grup:

20 Kasım Cumartesi

13.00 Sarıyer- Hekimoğlu Trabzon (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 Etimesgut Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

21 Kasım Pazar:

13.00 Turgutluspor-Diyarbekirspor (Turgutlu 7 Eylül)

13.00 Çorum FK- Ankaraspor (Çorum Şehir)

13.00 Bodrumspor-Somaspor (Bodrum İlçe)

13.00 Serik Belediyespor-Afjet Afyonspor (Serik İsmail Oğan)

13.00 Kahramanmaraşspor- Adıyaman FK (7 Ocak)

13.00 Sivas Belediyespor- Niğde Anadolu (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

13.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare- İnegölspor (Bayburt Genç Osman)

14.30 Sakaryaspor- Ergene Velimeşespor (Yeni Sakarya Atatürk)

TFF 3. Lig

1. Grup:

20 Kasım Cumartesi:

13.00 Fatsa Belediyespor-Çatalcaspor (Fatsa İlçe)

13.00 Arnavutköy Belediyesispor- Kahta 02 (Bolluca)

21 Kasım Pazar:

13.00 Formül Erbaaspor- Hendekspor (Erbaa)

13.00 Belediye Kütahyaspor- Nevşehir Belediyespor (Dumlupınar)

13.00 Bursa Yıldırımspor- Sancaktepe FK (Minareli Çavuş)

13.00 Batman Petrolspor- Elazığspor (Batman Yeni Şehir)

13.00 Artvin Hopaspor-Osmaniyespor (Hopa İlçe)

13.00 Başkent Gözgözler Akademi- Karaman Belediyespor (Polatlı İlçe)

13.00 Bergama Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (İzmir Atatürk)

2. Grup:

21 Kasım Pazar:

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-İskenderunspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

13.00 Bitexen Düzcespor- Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK (Düzce 18 Temmuz)

13.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor- Bayrampaşa (Şile)

13.00 Redoks Darıca Gençlerbirliği- Alagöz Holding Iğdır FK (Darıca İlçe)

13.00 Beyoğlu Yeni Çarşı FK- Siirt İl Özel İdaresi (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.00 Kuşadasıspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Kuşadası Özer Türk)

13.00 68 Aksaray Belediyespor- Kızılcabölükspor (Dağılgan) (Seyircisiz)

13.00 Yomraspor-Altındağspor (Yomra İlçe)

13.00 Çarşambaspor-52 Orduspor FK (Çarşamba Şehir)

3. Grup:

20 Kasım Cumartesi:

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor- Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Faruk Çelik)

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor- Esenler Erokspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Çankaya FK-Belediye Derincespor (Yenimahalle Hasan Doğan)

21 Kasım Pazar:

13.00 Ceyhanspor-İçel İdmanyurdu ( Ceyhan İlçe)

13.00 Edirnespor- Kardemir Karabükspor (Edirne 25 Kasım)

13.00 Gümüşhanespor- Mardin 1969 (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Orduspor 1967-Yeşilyurt D.Ç Ofspor ( Yeni Ordu)

13.00 Ağrı 1970- Karşıyaka (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Modafen- Fethiyespor (Alemdağ)