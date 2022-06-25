Fenerbahçe ikinci hazırlık maçından galip ayrıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe ikinci hazırlık maçından galip ayrıldı

25.06.2022 20:12
Fenerbahçe ikinci hazırlık maçından galip ayrıldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçından galip ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçından galip ayrıldı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Arnavutluk ekibi Tirana'ı konuk eden sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 4-0 kazandı. Müsabakada İlker Yasin Avcı düdük çalarken yardımcılıklarını Şafak Nalbantoğlu ile Çağrı Yıldırım üstlendi.

Fenerbahçe mücadeleye, "Ertuğrul Çetin - Osayi-Samuel, Lemos, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Bruma, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Mert Hakan Yandaş ve Berisha ilk 11'i ile başladı.

Tirana ise karşılaşmaya şu 11'le çıktı: "Visar Bekaj - Kristijan Tosheivski, Filip Najdovski, Jocelin Behiratche, Marsel İsmajlgeci, Albano Aleksi, Vesel Limaj, Ennur Totre, Redon Xhixha, Taulant Seferi, Devid de Silva."Fenerbahçe, 9'uncu dakikada Mergim Berisha ile gol perdesini açtı. Karşılaşmanın 25'inci dakikasında Mauricio Lemos'un yerini Marcel Tisserand'a bıraktı.Mücadelenin ikinci yarısına Fenerbahçe; Mert Hakan Yandaş'ın yerine Miguel Crespo, Mergim Berisha'nın yerine ise Enner Valencia değişiklikleriyle başladı. 52'nci dakikada Lincoln Henrique'nin kullandığı köşe vuruşunda Novak meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-0.Sarı-lacivertliler dakikalar 67'yi gösterdiğimde 3 oyuncu değişikliği yaptı. Novak'ın yerine Uğur Kaan Yıldız, Osayi-Samuel'in yerine Burak Kapacak ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Samatta oyuna dahil oldu. Mücadelenin 75'inci dakikasında ise Gustavo- İsmail Yüksek, Lincoln Henrique- Muhammed Gümüşkaya ve Bruma-Pelkas değişiklikleri yapıldı.84'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Valencia'nın yerden ortasında arka direkte topla buluşan Dimitris Pelkas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. 87'nci dakikada Burak'ın ortasında topla buluşan Samatta fileleri havalandırdı: 4-0.

Mücadele 4-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle son buldu.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ikinci hazırlık maçından galip ayrıldı - Son Dakika

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