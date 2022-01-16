Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Eyüp
Hakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Cem Özbay
Tuzlaspor: Mikulic, Erhan Kartal (Dk. 23 Mustafa Emre Can), Gökhan Akkan, Posmac, Ferhat Öztorun, Aykut Çeviker, Rotman, Tayfun Aydoğan (Dk. 90 Selçuk Alibaz), Safa Kınalı, Bardhi (Dk. 79 Diack), Onat Kutay Kurt
Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Hüsamettin Yener, Sami Satılmış (Dk. 78 Muzaffer Kocaer), Metehan Yılmaz (Dk. 88 Yusuf Arslan), Feyttullah Gürlük (Dk. 78 Yusuf Can Esendemir), Anıl Arıcıoğlu (Dk. 65 Şeref Özcan), Enis Destan
Goller: Dk. 19 Sami Satılmış (Altınordu), Dk. 44 Tayfun Aydoğan, Dk. 47 Onat Kutay Kurt (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 48 Enis Destan (Altınordu), Dk. 67 Rotman, Dk. 80 Aykut Çeviker (Tuzlaspor)
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Tuzlaspor, Altınordu'yu 2-1 yendi.
Kaynak: AA
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