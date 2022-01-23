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Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig

23.01.2022 15:42
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni AdanaHakemler: Furkan Aksuoğlu, Murat Şener, Mehmet ŞengülAdanaspor: Karacic, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı (Dk. 90+3 Ulaş Zengin), Roche (Dk. 75 Donkor), Fıratcan Üzüm, Cem Özdemir (Dk. 46 Eren Karadağ), Benasser, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Bruns (Dk.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Murat Şener, Mehmet Şengül

Adanaspor: Karacic, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı (Dk. 90+3 Ulaş Zengin), Roche (Dk. 75 Donkor), Fıratcan Üzüm, Cem Özdemir (Dk. 46 Eren Karadağ), Benasser, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Bruns (Dk. 75 Innocent), Celil Yüksel, Tetteh

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil, Ogün Bayrak, Taşkın Çalış (Dk. 84 Adamu), Ackah, Uzodimma (Dk. 90+5 Hamza Gür), Olawoyin (Dk. 78 Erkam Reşmen), Vusal Iskandarlı (Dk. 78 Ziya Alkurt), Eze

Gol: Dk. 28 Uzodimma (Ankara Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Dk. 90 Ackah (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 36 Taşkın Çalış, Dk. 47 Ogün Bayrak, Dk. 78 Vusal Iskandarlı, Dk. 88 Metin Uçar, Dk. 89 Mehmet Tayfun Dingil (Ankara Keçiörengücü), Dk. 64 Bruns, Dk. 77 Evren Korkmaz, Dk. 90 Hıfsullah İsmail Erdoğan (Adanaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

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İsmail Erdoğan, Murat Şener, Karadağ, Evren, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika Spor


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