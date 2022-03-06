Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Stat: Eyüp
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Orkun Aktaş, Oğuz Kağan Çalışır
Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Mananga, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Badji, Ahmed Ildız (Dk. 90 Mezague), Oğulcan Çağlayan, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 57 Umut Bulut), Bekir Yılmaz (Dk. 57 Sekidika), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 72 Mete Kaan Demir)
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür (Dk. 74 Orkun Özdemir), Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Oğuz Gürbulak, Onur Ayık, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 80 Mustafa Eser), Mrsic, Serkan Göksu (Dk. 62 Emre Nefiz), Bammou
Gol: Dk. 13 Onur Ayık (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 70 Burak Öğür (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 71 Badji (Eyüpspor)
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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