Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Oğuz Terzi, Ogün Kamacı
Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 70 Furkan Metin), Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Ali Dere), Ahmet İlhan Özek (Dk. 86 Feyttullah Gürlük), Kubilay Aktaş (Dk. 90+2 Yusuf Yalçın Arslan), Recep Aydın, Şeref Özcan (Dk. 90+2 Metehan Yılmaz), Kürşad Sürmeli, Hüsamettin Yener
Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Fıratcan Üzüm, Donkor, Evren Korkmaz, Roche, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Benasser, Celil Yüksel (Dk. 90 Ahmethan Köse), Tetteh (Dk. 83 İbrahim Aksu), Bruns (Dk. 64 Ciss), Eren Karadağ (Dk. 64 Efe Tatlı)
Goller: Dk. 59 Ahmet İlhan Özek, Dk. 78 Kürşad Sürmeli (Altınordu)
Kırmızı kart: Dk. 76 Evren Korkmaz (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Rıdvan Koçak, Dk. 45+3 Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Dk. 66 Benasser, Dk. 85 Roche (Adanaspor)
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu, Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.
Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Altınordu, maç fazlası ve 34 puanla 15. sıraya yükselerek düşme hattından çıktı.
Kaynak: AA
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