Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto 1. Lig

03.04.2022 22:40
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Ömer Faruk Turtay, Oğuz Terzi, Ogün KamacıAltınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 70 Furkan Metin), Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Ali Dere), Ahmet İlhan Özek (Dk. 86 Feyttullah Gürlük), Kubilay Aktaş (Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Oğuz Terzi, Ogün Kamacı

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 70 Furkan Metin), Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Ali Dere), Ahmet İlhan Özek (Dk. 86 Feyttullah Gürlük), Kubilay Aktaş (Dk. 90+2 Yusuf Yalçın Arslan), Recep Aydın, Şeref Özcan (Dk. 90+2 Metehan Yılmaz), Kürşad Sürmeli, Hüsamettin Yener

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Fıratcan Üzüm, Donkor, Evren Korkmaz, Roche, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Benasser, Celil Yüksel (Dk. 90 Ahmethan Köse), Tetteh (Dk. 83 İbrahim Aksu), Bruns (Dk. 64 Ciss), Eren Karadağ (Dk. 64 Efe Tatlı)

Goller: Dk. 59 Ahmet İlhan Özek, Dk. 78 Kürşad Sürmeli (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 76 Evren Korkmaz (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Rıdvan Koçak, Dk. 45+3 Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Dk. 66 Benasser, Dk. 85 Roche (Adanaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu, Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Altınordu, maç fazlası ve 34 puanla 15. sıraya yükselerek düşme hattından çıktı.

YORUMLAR
500

Ahmet İlhan Özek, Rıdvan Koçak, Oğuz Terzi, Ali Dere, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


Son Dakika
22:33 Bu karşılaşmada her şey yaşandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı berabere bitti
22:25 Nisan ayında vatandaşların cebini yakından ilgilendiren konular gündemde olacak! İşte o 4 konu başlığı
22:05 Merakla beklenen Millet İttifakı adayı açıklaması CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi: Kesin kazanacak bir aday olacak
21:58 Maçta tepki sesleri yükseldi! Hakem Zorbay Küçük'ün, Trabzonspor-Beşiktaş maçında verdiği karar eleştiri oklarının hedefi oldu
21:56 Gülme krizine sokan skeç için Bakan Fahrettin Koca'dan teşekkür mesajı geldi
21:04 Husumetli aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı
21:01 Meteoroloji 26 ili uyardı! Sağanak yağış etkisini gösterecek
20:59 Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi görsel şölen sundu! Abdullah Avcı gözlerine inanamadı
20:03 Taraftarlar konuk takımın futbolcularına saldırdı! Maç yaklaşık 1 saat durdu
19:30 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 21 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 22:52:05. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement