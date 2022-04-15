Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

15.04.2022 18:59
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EyüpHakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Murat Temel, Nurettin Dinçer DemirTuzlaspor: Emre Koyuncu, Erhan Kartal (Dk. 46 Samet Asatekin - Dk. 50 Mehmet Coşkun), İsmail Konuk, Posmac (Dk. 83 Gökhan Akkan), Ferhat Öztorun, Rotman, Diack, Bardhi, Çekdar Orhan (Dk. 72 Sedat Şahintürk), Ahmet Yazar (Dk.

Stat: Eyüp

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Murat Temel, Nurettin Dinçer Demir

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Erhan Kartal (Dk. 46 Samet Asatekin - Dk. 50 Mehmet Coşkun), İsmail Konuk, Posmac (Dk. 83 Gökhan Akkan), Ferhat Öztorun, Rotman, Diack, Bardhi, Çekdar Orhan (Dk. 72 Sedat Şahintürk), Ahmet Yazar (Dk. 83 Tayfun Aydoğan), Ezeh

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Metehan Mert, Arda Kızıldağ (Dk. 46 Ömürcan Artan), Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Aksel Aktaş (Dk. 46 Tshibola), Grechyshkin (Dk. 75 Serdarcan Eralp), Barış Alıcı (Dk. 64 Eleke), Rahmetullah Berişbek (Dk. 46 Musa Şahindere), Sallallich, Lima

Goller: Dk. 18 Ahmet Yazar, Dk. 21 ve 45+2 Ezeh, Dk. 42 Diack (Tuzlaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi.

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Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 Gençlerbirliği: 0 Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 Gençlerbirliği: 0

İsmail Konuk, Erhan Kartal, Muhammet Ali, Ahmet Yazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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