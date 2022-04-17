Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Anıl Usta
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Cihan Kahraman (Dk. 89 Ensar Arslan), Tomane, Savicevic, Kayamba (Dk. 89 Polat Yaldır), Bateau, Alaaddin Okumuş, Soner Gönül, Hasan Kılıç, Fofana, Osman Çelik
Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Yalçın Kılınç, Umut Bulut (Dk. 62 Cenk Ahmet Alkılıç), Oğulcan Çağlayan (Dk. 40 Taşkın İlter), Timur Temeltaş (Dk. 62 Enes Keskin), Rodrigues, Thill, Jonathan, Bülent Uzun (Dk. 40 Teddy), Bekir Yılmaz, Popov (Dk. 76 Dibba)
Goller: Dk. 33 Hasan Kılıç, Dk. 60 Savicevic (Yılport Samsunspor), Dk. 35 Jonathan, Dk. 82 Alaaddin Okumuş (Kendi kalesine) (Eyüpspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Cenk Ahmet Alkılıç (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Bateau, Dk. 90+3 Alaaddin Okumuş (Yılport Samsunspor)
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile Eyüpspor 2-2 berabere kaldı.
Kaynak: AA
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