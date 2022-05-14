Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökmen Baltacı, Kemal Elmas
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Orhan Ovacıklı, Mücahit Albayrak (Dk. 90+1 Rosheuvel), Batuhan Artarslan (Dk. 73 Eren Tozlu) Gökhan Alsan, Shala (Dk. 60 Alican Özfesli), Novikovas, Olanare, Emircan Altıntaş (Dk. 73 Aly Malle)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mehmet Tayfun Dingil, Taha Batuhan Yayıkcı, Ogün Bayrak, Hüsamettin Tut (Dk. 46 Erkam Reşmen), Taşkın Çalış (Dk. 73 Alhassan), Uzodimma (Dk. 46 Djibrilla), Uğur Utlu (Dk. 46 Ali Yavuz Kol), Aykut Çeviker, Olawoyin, Eze (Dk. 85 Fatih Solmaz)
Goller: Dk. 4 Olanare, Dk. 25 Novikovas, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 55 Eze (penaltıdan), Dk. 58 Djibrilla, (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kart: Dk. 90+5 Batuhan Yayıkcı (Ankara Keçiörengücü)
Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.
Kaynak: AA
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