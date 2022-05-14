Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

14.05.2022 18:09
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökmen Baltacı, Kemal ElmasBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Orhan Ovacıklı, Mücahit Albayrak (Dk. 90+1 Rosheuvel), Batuhan Artarslan (Dk. 73 Eren Tozlu) Gökhan Alsan, Shala (Dk.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökmen Baltacı, Kemal Elmas

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Orhan Ovacıklı, Mücahit Albayrak (Dk. 90+1 Rosheuvel), Batuhan Artarslan (Dk. 73 Eren Tozlu) Gökhan Alsan, Shala (Dk. 60 Alican Özfesli), Novikovas, Olanare, Emircan Altıntaş (Dk. 73 Aly Malle)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mehmet Tayfun Dingil, Taha Batuhan Yayıkcı, Ogün Bayrak, Hüsamettin Tut (Dk. 46 Erkam Reşmen), Taşkın Çalış (Dk. 73 Alhassan), Uzodimma (Dk. 46 Djibrilla), Uğur Utlu (Dk. 46 Ali Yavuz Kol), Aykut Çeviker, Olawoyin, Eze (Dk. 85 Fatih Solmaz)

Goller: Dk. 4 Olanare, Dk. 25 Novikovas, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 55 Eze (penaltıdan), Dk. 58 Djibrilla, (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kart: Dk. 90+5 Batuhan Yayıkcı (Ankara Keçiörengücü)

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

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Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 2 Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 2 Spor Toto 1. Lig'de Bandırmaspor, İstanbulspor, BB Erzurumspor ve Eyüpspor play-off oynamayı garantiledi. Spor Toto 1. Lig'de Bandırmaspor, İstanbulspor, BB Erzurumspor ve Eyüpspor play-off oynamayı garantiledi.

Erzurumspor Kulübü, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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