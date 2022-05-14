Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

14.05.2022 18:13
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Ceyhun SesigüzelBereket Sigorta Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Emre Nefiz (Dk. 12 Onur Ayık), Mustafa Eser, Glumac, Faruk Can Genç, Oğuz Gürbulak, Hasic (Dk. 69 Camara), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Dk. 86 Mrsic), Atalay Babacan (Dk.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Ceyhun Sesigüzel

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Emre Nefiz (Dk. 12 Onur Ayık), Mustafa Eser, Glumac, Faruk Can Genç, Oğuz Gürbulak, Hasic (Dk. 69 Camara), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Dk. 86 Mrsic), Atalay Babacan (Dk. 46 Mustafa Can Karagöz), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 69 Del Valle), Bammou

Altaş Denizlispor: Abdülkadir Sünger, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Erdal Akdarı, Muhammed Gönülaçar, Aissati (Dk. 61 Emre Sağlık), Özer Özdemir (Dk. 87 Bünyamin Balat), Gökhan Süzen (Dk. 87 Muhammet Özkal), İlhan Depe (Dk. 87 Mustafa Çeçenoğlu), Bekir Turaç Böke (Dk. 79 Asım Hamzaçebi)

Sarı kart: Dk. 19 Mustafa Eser (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Spor Toto 1. Lig 37. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Denizlispor 0-0 berabere kaldı.

Denizlispor, 19. dakikada Gökhan Süzen ile bir penaltıdan yararlanamadı.

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Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 A. Denizlispor: 0 Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 A. Denizlispor: 0 Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 Bursaspor: 2 (İlk yarı sonucu) Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 Bursaspor: 2 (İlk yarı sonucu)

Mustafa Eser, Ümraniyespor, Onur Ayık, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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