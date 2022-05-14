Bursaspor, TFF 2'nci Lig'e düştü - Son Dakika

STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Orkun Aktaş.

TFF 1'inci Lig'in 37'nci haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Bursaspor'u 4-2 mağlup etti. Konuk ekip bu skorla bitime 1 hafta kala küme düşmeyi garantiledi.

4'üncü dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Keny'nin düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kerim Avcı geçti. Tecrübeli oyuncunun sol ayığının içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.6'ncı dakikada Bandırmaspor farkı 2'ye çıkardı. Kerim Avcı'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Keny, kaleci Canberk'i de geçtikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.41'nci dakikada konuk ekip farkı 1'e düşürdü. Enver Cenk Şahin'in şutunda top Bandırmaspor savunmasından sekti. Burak Altıparmak, önüne düşen topu gelişine yaptığı vuruşlara ağlarla buluşturdu: 2-1.42'nci dakikada skora denge geldi. Enver Cenk'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bruno'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın müdhalesine rağmen ağlara gitti: 2-2.56'ncı dakikada Bandırmaspor bir kez daha öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Süleyman ortasını yaptı. Osmajic, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-2.79'uncu dakikada Bandırmaspor bir gol daha buldu. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Levent ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Lokman Gör, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 4-2.90+3'üncü dakikada Bursaspor penaltı kazandı. Acolatse, ceza sahası sağ çaprazında Mehmet Özcan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Abdülkadir Bitigen, beyaz noktayı gösterdi:

90+4'üncü dakikada Pedro'nun penaltı vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

- Balıkesir