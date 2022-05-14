Bursaspor, TFF 2'nci Lig'e düştü - Son Dakika
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Bursaspor, TFF 2'nci Lig'e düştü

14.05.2022 18:23
Bursaspor, TFF 2'nci Lig'e düştü

STAT: Bandırma 17 EylülHAKEMLER: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Orkun Aktaş. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci - Okan Alkan (Dk. 90+2 Cüneyt Köz), Lokman Gör, Alpay Koldaş, Caner Cavlan (Dk. 46 Süleyman Luş), Mehmet Özcan, Landel, Keny (Dk. 87 Adeede), Kerim Avcı (Dk.

STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Orkun Aktaş.

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci - Okan Alkan (Dk. 90+2 Cüneyt Köz), Lokman Gör, Alpay Koldaş, Caner Cavlan (Dk. 46 Süleyman Luş), Mehmet Özcan, Landel, Keny (Dk. 87 Adeede), Kerim Avcı (Dk. 46 Abdullah Balıkçı), Beykan Şimşek (Dk. 61 Levent Ayçiçek), OsmajicBURSASPOR: Canberk Yurdakul - Uğur Kaan Yıldız, Capan, Zalazar, Mehmet Erdem Uğurlu, Enver Cenk Şahin (Dk. 63 Kubilay Sönmez), Burak Altıparmak (Dk. 77 İsmail Yüksek), Hasan Ayaroğlu, Namık Alaskarov (Dk. 63 Bifouma), Bruno (Dk. 77 Acolatse), PedroGOLLER: Dk. 4 Kerim, Dk. 6 Keny, Dk. 56 Osmajic, Dk. 79 Lokman Gör (Bandırmaspor) - Dk. 41 Burak, Dk. 42 Bruno (Bursaspor) SARI KARTLAR:  Okan Alkan, Landel (Bandıramspor) - Mehmet Erdem Uğurlu (Bursaspor)

TFF 1'inci Lig'in 37'nci haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Bursaspor'u 4-2 mağlup etti. Konuk ekip bu skorla bitime 1 hafta kala küme düşmeyi garantiledi.

4'üncü dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Keny'nin düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kerim Avcı geçti. Tecrübeli oyuncunun sol ayığının içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.6'ncı dakikada Bandırmaspor farkı 2'ye çıkardı. Kerim Avcı'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Keny, kaleci Canberk'i de geçtikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.41'nci dakikada konuk ekip farkı 1'e düşürdü. Enver Cenk Şahin'in şutunda top Bandırmaspor savunmasından sekti. Burak Altıparmak, önüne düşen topu gelişine yaptığı vuruşlara ağlarla buluşturdu: 2-1.42'nci dakikada skora denge geldi. Enver Cenk'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bruno'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın müdhalesine rağmen ağlara gitti: 2-2.56'ncı dakikada Bandırmaspor bir kez daha öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Süleyman ortasını yaptı. Osmajic, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-2.79'uncu dakikada Bandırmaspor bir gol daha buldu. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Levent ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Lokman Gör, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 4-2.90+3'üncü dakikada Bursaspor penaltı kazandı. Acolatse, ceza sahası sağ çaprazında Mehmet Özcan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Abdülkadir Bitigen, beyaz noktayı gösterdi:

90+4'üncü dakikada Pedro'nun penaltı vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.


- Balıkesir
Bursaspor, TFF 2'nci Lig'e düştü
Bursaspor, TFF 2'nci Lig'e düştü
Bursaspor, TFF 2'nci Lig'e düştü
Bursaspor, TFF 2'nci Lig'e düştü
Bursaspor, TFF 2'nci Lig'e düştü
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Bandırmaspor, Kerim Avci, Lokman Gör, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor, TFF 2'nci Lig'e düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursaspor, TFF 2'nci Lig'e düştü - Son Dakika
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