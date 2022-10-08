Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

08.10.2022 21:02
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Samsun Yeni 19 MayısHakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan DuranSamsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Boldrin (Dk. 70 Celil Yüksel), Novikovas (Dk. 74 Fofana), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Ali Kaan Güneren, Soner Gönül, Yusuf Emre Gültekin, Harris (Dk.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Boldrin (Dk. 70 Celil Yüksel), Novikovas (Dk. 74 Fofana), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Ali Kaan Güneren, Soner Gönül, Yusuf Emre Gültekin, Harris (Dk. 89 Muhammet Ali Özbaskıcı), Tanque (Dk. 89 Ahmet Sağat)

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Mert Kula (Dk. 72 Muhammed Bayır), Gökhan Gül, Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 87 Bieliaiev), İlker Karakaş (Dk. 67 Sami Gökhan Altıparmak), Serdarcan Eralp, Barış Alıcı, Seyit Ali Kahya, Aksel Aktaş (Dk. 87 Zafer Göktuğ Erdem), Grechyshkin

Goller: Dk. 17 Tanque, Dk. 51 Alim Öztürk (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 90+3 Ahmet Sağat (Yılport Samsunspor), Dk. 90+1 Muhammed Bayır (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

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Kaynak: AA

Yusuf Emre Gültekin, Kutluhan Bilgiç, Alim Öztürk, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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