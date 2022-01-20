Üye Girişi
Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

20.01.2022 18:55
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Esat Sancaktar, Serkan ÇimenÇaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Emir Han Topçu, Selim Ay, Cemali Sertel (Dk. 77 Alberk Koç), Baiano, Sabo (Dk. 70 Bolasie), Alper Potuk (Dk. 78 Umar), Boldrin (Dk. 90+1 Dokovic), Deniz Hümmet (Dk.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Esat Sancaktar, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Emir Han Topçu, Selim Ay, Cemali Sertel (Dk. 77 Alberk Koç), Baiano, Sabo (Dk. 70 Bolasie), Alper Potuk (Dk. 78 Umar), Boldrin (Dk. 90+1 Dokovic), Deniz Hümmet (Dk. 69 Dabo), Pohjanpalo

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Güray Vural, Kudriashov, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı (Dk. 65 Gökdeniz Bayrakdar), Poli (Dk. 65 Hakan Özmert), Fredy (Dk. 76 Fernando), Doğukan Sinik, Ghacha (Dk. 58 Mehmedi), Wright (Dk. 76 Crivelli)

Goller: Dk. 35 Wright (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 45+1 Pohjanpalo (Penaltıdan), Dk. 58 Gökhan Gönül (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+7 Güray Vural, Dk. 90+7 Alfons Groenendijk (Teknik Sorumlu) (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Baiano, Dk. 80 Selim Ay (Çaykur Rizespor), Dk. 45 Poli (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında, dün elverişsiz hava koşulları nedeniyle 22. dakikada tatil edilen ve bugün kaldığı yerden devam eden Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

58. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Gökhan Gönül'ün ön direkte kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-1.

67. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Gökdeniz Bayrakdar'ın çaprazdan plase vuruşunda, kaleci Tarık Çetin uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.

83. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın pasında savunmadan seken topu önünde bulan Crivelli'nin penaltı noktasından sert şutunda, kaleci Tarık Çetin soluna yatarak meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Karşılaşma, 2-1 Çaykur Rizespor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

YORUMLAR
500

Gökhan Gönül, Selim Ay, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


Son Dakika: Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin TL tazminat ödeyecek Son Dakika: Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin TL tazminat ödeyecek         
19:00
Eşini öldüren sanık, mahkemede kayınvalidesine "Kader" dedi Eşini öldüren sanık, mahkemede kayınvalidesine "Kader" dedi         
18:44
Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun, cinayetten sonra çay içerken yakalanmış Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun, cinayetten sonra çay içerken yakalanmış         
18:42
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi         
14:42
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04

Son Dakika Haberleri
18:54 Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı
18:43 Eşini öldüren sanık, mahkemede kayınvalidesine "Kader" dedi
18:42 Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun, cinayetten sonra çay içerken yakalanmış
18:41 Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı!
18:41 Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
18:11 Hemşire Ömür Erez'in vurulduğu anlar kamerada!
17:50 Son Dakika: Bakan Koca'dan Kartal'da öldürülen hemşireyle ilgili açıklama: İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek
17:39 Tarkan'dan Sezen Aksu'ya destek: Yapılan ayıp unutulmayacak
17:26 AYM, Yargıtay'ın esas hakkındaki görüşünü HDP'ye gönderdi!
17:19 Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 19:03:12. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement