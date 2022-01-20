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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

20.01.2022 20:53
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: NefHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Samet Çiçek, Yusuf BozdoğanGalatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil DervişoğluKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren...

Stat: Nef

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan

Galatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet Emin Engin, Umut Bozok

Goller: Dk. 39 Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dk. 45+3 Donk (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.

4. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Hadergjonaj'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Umut Bozok'un çıkardığı şutta, kaleci İsmail Çipe gole izin vermedi.

7. dakikada soldan ceza sahasına giren Ahmet Engin, son çizgiye inerek meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Umut Bozok'a gönderdi. Bu oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada Cicaldau'nun pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran yerden gelen topa ayaklarıyla müdahale ederek gole izin vermedi.

39. dakikada Galatasaray öne geçti. Kasımpaşa'nın kullandığı kornerin ardından hızlı gelişen atakta Morutan, pasını rakip yarı alanın ilk metrelerindeki Halil Dervişoğlu'na aktardı. Hafif sağdan ceza sahasına sokulan genç futbolcu, 2 rakibini oyundan düşürdükten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

45+3. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Hajradinovic'in soldan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Tarkan Serbest, topu Donk'a aktardı. Tecrübeli oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

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Halil İbrahim Dervişoğlu, Ertuğrul Taşkıran, Ömer Bayram, Tarkan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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