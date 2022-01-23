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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

23.01.2022 17:58
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Abdulkadir Bitigen, Candaş Elbil, Murat Ergin GözütokAltay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander, Murat Akça (Dk. 90+1 Özgür Özkaya), Naderi, Kappel, Zeki Yıldırım (Dk. 61 Kazımcan Karataş), Ceyhun Gülselam (Dk. 73 Deniz Kadah), Rodriguez (Dk.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Candaş Elbil, Murat Ergin Gözütok

Altay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander, Murat Akça (Dk. 90+1 Özgür Özkaya), Naderi, Kappel, Zeki Yıldırım (Dk. 61 Kazımcan Karataş), Ceyhun Gülselam (Dk. 73 Deniz Kadah), Rodriguez (Dk. 61 Thiam), Pinares, Ahmed Rayan (Dk. 73 Bamba)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı (Dk. 90+1 Oğulcan Ülgün), Adil Demirbağ (Dk. 29 Musa Çağıran), Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Endri Çekiçi (Dk. 64 Mpoku), Bytyqi, Ahmed Hassan

Gol: Dk. 68 Ahmed Hassan (Penaltıdan) (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 66 Pinares (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 45 Ceyhun Gülselam, Dk. 53 Kappel (Altay), Dk. 82 Sehic (İttifak Holding Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi.

Karşılaşmanın 60. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Soner Dikmen'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lis'te kaldı.

66. dakikada Bytyqi'nin kaleye göndermek istediği topa Pinares'in elle müdahale ettiğine karar veren hakem Abdulkadir Bitigen, Pinares'i sarı kartla cezalandırdı. İlk sarı kartını 19. dakikada gören Pinares, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Pozisyonun dışarıda olduğuna hükmeden Abdulkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarı üzerine kararını değiştirdi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ahmed Hassan, topu filelere gönderdi: 0-1

80. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bamba'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

85. dakikada sol kanattan Ahmed Hassan'ın şutunda top direğe çarpıp yandan auta çıktı.

Müsabaka İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Ceyhun Gülselam, Özgür Özkaya, Deniz Kadah, Karataş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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