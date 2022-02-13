Stat: Medical Park
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Alpaslan Dedeş
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Bytyqi, Ahmed Hassan
Gol: Dk. 13 Visca (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 21 Soner Dikmen (İttifak Holding Konyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
10. dakikada Nwakaeme'nin aşırtma pasında, savunmanın arkasında Abdülkadir Ömür, topu kontrol edemeyince bordo-mavililer, bir fırsatı değerlendiremedi.
13. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Orta alandan aldığı top ile sol kanattan ilerleyen Cornelius'un pasında, ceza alanı içinde Visca, kontrol ederek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
22. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından yerden şutunda, kaleci Sehic, sol direk köşesinden yatarak topu kornere çeldi.
23. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.
27. dakikada Bytyqi'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Rahmanovic'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
30. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışı sol tarafından kullandığı serbest atışta, top üst direğe çarparak auta gitti.
43. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Sehic, iki hamlede topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Kaynak: AA
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