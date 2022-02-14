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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

14.02.2022 22:06
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni AdanaHakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet KısalAdana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Kaan Kanak (Dk. 77 Alper Uludağ), Gökhan İnler, Stambouli (Dk. 65 Djokovic), Yunus Akgün, Bjarnason (Dk. 65 Belhanda), Vargas (Dk.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Kaan Kanak (Dk. 77 Alper Uludağ), Gökhan İnler, Stambouli (Dk. 65 Djokovic), Yunus Akgün, Bjarnason (Dk. 65 Belhanda), Vargas (Dk. 83 Assombalonga), Balotelli

??????? Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat (Dk. 66 Mehmet Topal), Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz (Dk. 62 Umut Meraş), Atiba, Necip Uysal, Ghezzal (Dk. 90 Güven Yalçın), Alex Teixeira (Dk. 62 Emirhan İlkhan), Larin, Batshuayi

Goller: Dk. 31 Teixeira (Beşiktaş), Dk. 90+2 Samet Akaydın (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Welinton, Dk. Batshuayi (Beşiktaş), Dk. 44 Vargas, Dk. 45 Belhanda (yedek kulübesi) Dk. 45+1 Balotelli, 90+5 Samet Akaydın (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

49. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Rıdvan Yılmaz'ın kale sahası içine ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

52. dakikada savunmayı az adamla yakalayan Beşiktaş atağında Larin'in sol kanattan ceza alanına girdiğinde vuruşunda defans araya girerek topu kornere attı.

53. dakikada Yunus Akgün'ün sol kanttan ceza sahasına gönderdiği topu hücumdaki oyuncular beklemediği için hareketlenemeyince savunma topu uzaklaştırdı.

55. dakikada savunmadan dönen topu önünde bulan Larin'in ceza alanı dışından vuruşunda top kaleci Muric'te kaldı.

57. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza alanı dışına çıkan topla buluşan Yunus Akgün'un uzaktan şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu uzaklaştırdı.

58. dakikada kontra atağa çıkan Beşiktaş'ın kaybettiği top kalesinde tehlikeye neden oldu. Balotelli'in ceza alanı içinde attığı pasla topla buluşan sağ kanattaki Yunus Akgün'ün şutunda top uzak kale direği yanından dışarı çıktı.

71. dakikada Gökhan İnler'in derinlemesine pasında topla buluşan Svensson'un sağ kanattan yerden ortasında kaleci Ersin Destanoğlu ön direkte son anda Yunus Akgün'den önce yatarak topa hakim oldu.

76. dakikada Svensson'un ortasında kale sahası yakınlarında Balotell'nin vole vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

78. dakikada Emirhan İlkhan defansı ve kaleci Muric'i geçerek kale sahası içine yerden ortasında Larin'den önce savunma araya girip paslaşarak topu uzaklaştırdı.

79. dakikada ceza alanı içinde Vargas'ın mücadelesi sonrası Balotelli'ye çıkardığı topa bu oyuncu istediği gibi vuramayınca top auta çıktı.

81. dakikada Tayyip Talha Sanuç, uzun süre taşıdığı topu ceza alanı içinde sağındaki Alper Uludağ'a iletti. Alper Uludağ'ın vuruşunda Vida'dan seken top kornere çıktı.

85. dakikada penaltı noktası yakınlarında Balotelli'nin vuruşunda top Atiba'dan kornere çıktı.

86. dakikada Gökhan İnler'in derinlemesine pasında ceza alanı içinde topla buluşan Balotelli topa istediği gibi hakim olamayınca savunma topu uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Köşe vuruşunda kale sahası içinde Talha Sanuç'un kafayla indirdiği topa Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1

90+3. dakikada Yunus Akgün'ün Svensson'a ilettiği topta bu oyuncunun ortasında Vida son anda araya girerek topu kornere attı.

90+4 kullanılan korner atışı sonrası oluşan karambolde topu önünde bulan Samet Akaydın'ın vuruşunda top ağlara gitti. Önce golü veren hakem Ali Şansalan VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Adana Demirspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Ali Şansalan, Gökhan İnler, Yunus Akgün, Uludağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


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