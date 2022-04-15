Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

15.04.2022 21:38
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk CurbayTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen (Dk. 7 Yusuf Erdoğan), Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan Toköz, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, Cornelius

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Levent Mercan, Bistrovic, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic

Gol: Dk. 45+4 Biglia (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 16 Pesic, Dk. 36 Biraschi, Dk. 45+3 Luckassen (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 45+1 Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

18. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında ceza yayının hemen gerisinden Hamsik'in şık vuruşunda, kaleci Viviano sağ üst köşeye doğru giden topu kornere çeldi.

25. dakikada Bistrovic'in ceza alanı içinden sert şutunda, savunmada topa yatarak ayak koyan Vitor Hugo tehlikeyi önledi.

45+1. dakikada Levent Mercan, Yusuf Erdoğan'la mücadelesinde yerde kaldı. Önce serbest atış kararı veren hakem Halil Umut Meler, yardımcısının uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR sisteminden gelen uyarıyla pozisyonun dışarıda olduğu belirlendi. 45+4. dakikada ceza alanı dışından sol çaprazdan kullanılan serbest atışta Biglia, meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 0-1

45+5. dakikada Visca'nın sağdan ortasında ceza alanı içindeki Bakasetas'ın kafa vuruşunda top, kaleci Viviano'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım, 1-0 önde kapadı.

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Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Trabzonspor'dan erken şampiyonluk ilanı gelebilir Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Trabzonspor'dan erken şampiyonluk ilanı gelebilir

Cevdet Kömürcüoğlu, Halil Umut Meler, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika


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