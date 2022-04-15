Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

15.04.2022 22:45
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk CurbayTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen (Dk. 7 Yusuf Erdoğan - Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan Toköz, Hamsik (Dk. 85 Koita), Bakasetas, Visca, Djaniny (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen (Dk. 7 Yusuf Erdoğan - Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan Toköz, Hamsik (Dk. 85 Koita), Bakasetas, Visca, Djaniny (Dk. 90+1 Kouassi), Cornelius (Dk. 46 Nwakaeme)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Levent Mercan (Dk. 73 Samed Onur), Bistrovic, Ahmed Musa (Dk. 73 Toure), Karamoh (Dk. 61 Borini), Pesic

Goller: Dk. 45+4 Biglia (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 58 Vitor Hugo (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Pesic, Dk. 36 Biraschi, Dk. 45+3 Luckassen (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 45+1 Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı.

55. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı içinde kaleye yakın mesafeden Peres, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.

56. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ön direkteki Bakasetas'ın kafa vuruşunda top, kaleci Viviano'da kaldı.

58. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Hamsik'in uzun pasında savunmanın arkasında son olarak Denswil'in vuruşunda Vitor Hugo'nun altıpas içinde dokunduğu meşin yuvarlak, filelere gitti: 1-1

67. dakikada Caner Erkin'in ceza alanı dışından sert şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

69. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında sağdan ceza alanına giren Levent Mercan'ın şutunda, top az farkla üstten auta gitti.

76. dakikada Bakasetas'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Viviano iki hamlede tehlikeyi uzaklaştırdı.

77. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Samed Onur'un yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top yan direkten döndü.

81. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Viviano tehlikeyi önledi.

82. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında Djaniny'nin indirdiği topu Visca kaleye göndermek istedi. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Viviano yatarak topu kontrol etti.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

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Vavacars Fatih Karagümrük: 1-1 Vavacars Fatih Karagümrük: 1-1 Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Abdülkadir Ömür, Yusuf Erdoğan, Uğurcan Çakır, Hugo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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