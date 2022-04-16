Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Ülker

Hakemler: Yasin Kol, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, Rossi, Mert Hakan Yandaş, Pelkas (Dk. 31 Szalai), Serdar Dursun

Göztepe: Piric, Murat Paluli, Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir, Yalçın Kayan, Tijanic, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Moubandje, Di Santo

Gol: Dk. 4 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Fenerbahçe-Göztepe maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde, Serdar Aziz'in altıpasın hemen gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

18. dakikada Göztepe beraberlik golüne yaklaştı. Soner Aydoğdu'nun ceza yayının sağından ortasında, arka direkte Moubandje'nin yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

41. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasında topla buluşan Tijanic'in ceza sahası içinden çıkardığı şutta kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.