Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

16.04.2022 22:30
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Yasin Kol, Volkan Ahmet Narinç, Candaş ElbilFenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Dk. 68 Arda Güler), Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc (Dk. 87 Luiz Gustavo), Rossi, Mert Hakan Yandaş (Dk. 69 Berisha), Pelkas (Dk. 31 Szalai), Serdar Dursun (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Yasin Kol, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Dk. 68 Arda Güler), Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc (Dk. 87 Luiz Gustavo), Rossi, Mert Hakan Yandaş (Dk. 69 Berisha), Pelkas (Dk. 31 Szalai), Serdar Dursun (Dk. 69 Valencia)

Göztepe: Piric, Murat Paluli (Dk. 87 Atakan Rıdvan Çankaya), Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir (Dk. 68 Lourency), Yalçın Kayan (Dk. 87 Ege Özkayımoğlu), Tijanic, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Moubandje, Di Santo (Dk. 68 Jahovic)

Goller: Dk. 4 Serdar Aziz, Dk. 83 Arda Güler (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 82 Moubandje (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 66 Di Santo, Dk. 77 Moubandje, Dk. 90+5 Kahraman Demirtaş (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.

55. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel, Kahraman Demirtaş'tan sıyrıldıktan sonra süratle ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden arka direğe pasında Rossi'den önce araya giren Murat Paluli, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

82. dakikada Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 80. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında ceza sahası içi sol tarafında son çizgiye yakın bir noktada topla buluşan Arda Güler, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kale çizgisi üzerinde Rossi'nin dokunamadığı topu Moubandje uzaklaştırdı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen maçın hakemi Yasin Kol, Moubandje'nin Rossi'ye faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Hakem Kol, Moubandje'yi de direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

83. dakikada topun başına geçen Arda Güler, kaleci Piric ile meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek fileleri havalandırdı: 2-0.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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Rıdvan Dilmen 'kanatta oynamamalı, o bir 10 numara' demişti ama Arda Güler'e Göztepe maçında kanat yolu görünüyor Rıdvan Dilmen 'kanatta oynamamalı, o bir 10 numara' demişti ama Arda Güler'e Göztepe maçında kanat yolu görünüyor Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Serdar Aziz, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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