İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: 4-1 - Son Dakika
Üye Girişi

İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: 4-1

17.04.2022 15:35
İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: 4-1

STAT: Medaş Konya Büyükşehir HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Adil (Dk. 86 Musa), Abdülkerim, Guilherme (Dk. 86 Alberk), Hadziahmetovic, Soner (Dk. 75 Oğulcan), Çekici (Dk. 64 Mpoku), Michalak, Bytyqi (Dk.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Adil (Dk. 86 Musa), Abdülkerim, Guilherme (Dk. 86 Alberk), Hadziahmetovic, Soner (Dk. 75 Oğulcan), Çekici (Dk. 64 Mpoku), Michalak, Bytyqi (Dk. 64 Cikalleshi), Ahmed HassanGAZİANTEP FK: Günay - Kitsiou, Tosça, Caulker, Vetrih (Dk. 74 Merkel), Halil İbrahim (Dk. 46 Oğuz), Doğan Erdoğan, Furkan (Dk. 80 Stankovski), Maxim, Figueredo (Dk. 66 Mirza), MuhammetGOLLER: Dk. 31 Çekici, Dk. 43 Ahmed Hassan, Dk 56 Hadziahmetovic, Dk. 90+4 Michalak (İttifak Holding Konyaspor) - Dk. 87 Muhammet  (Gaziantep FK)SARI KART: Skubic (İttifak Holding Konyaspor) Caulker, Kitsiou (Gaziantep FK)KIRMIZI KART:  Dk. 38  Doğan Erdoğan (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri; 31'inci dakikada Çekici, 43'üncü dakikada Ahmed Hassan, 56'ncı dakikada Hadziahmetovic ve 90+4'üncü dakikada Michalak kaydetti. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 87'nci dakikada Muhammet Demir'den geldi.

8'inci dakida sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Michalak ortasını yaptı. Çekici'nin kafa vuruşunda top kaleci Günay'da kaldı.22'nci dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Soner'in şutunu Kitsiou kale çizgisinden çıkardı.31'inci dakikada Konyaspor öne geçti. Bytyqi'in ortasında ceza sahası içinde Çekici, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.38'inci dakikada Gaziantep FK 10 kişi kaldı. Doğan Erdoğan, Hadziahmetovic'e yaptığı faul sonrasında sarı kartla cezalandırıldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Volkan Bayarslan, Doğan Erdoğan'ı direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.43'üncü dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Michalak ortasını yaptı. Altıpasın hemen önünde Ahmed Hassan, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.53'üncü dakikada Furkan'ın ceza sahasında şutunda top kaleci Sehic de kaldı. 56'ncı dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Hızlı gelişen Konyaspor atağında sağ çaprazda topla buluşan Soner, ceza yayının hemen gerisindeki Hadziahmetovic'i gördü. Hadziahmetovic'in vuruşunda meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 3-0.87'nci dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye indirdi. Paslaşarak kullanılan serbest vuruşunda ardından Mirza'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Muhammet Demir, topu ağlara gönderdi: 3-1.90+4'üncü dakikada Michalak skoru belirledi. Hadziahmetovic'in topuk pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Michalak'ın sert şutunda top ağlara gitti: 4-1.

Karşılaşma Konyaspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.


- Konya
İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: 4-1
İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: 4-1
İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: 4-1
İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: 4-1
YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 4 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 4 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti! Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti! Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: 4-1 - Son Dakika


Son Dakika
15:55 Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı
15:42 Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti!
15:41 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun masasındaki son anket
15:32 Besicilik yapan çiftçinin ahırına giren kurtlar 10 koyunu öldürdü!
15:28 Kapı kapı dolaşıp satıcı kadından aldıkları tereyağı eriyince patates püresi çıktı
15:19 Almanya'da kebap depremi! Fiyatların artmasıyla dükkanlar kısa süre içinde kapanabilir
15:04 Tarkan, keçi yavrularını meleyerek çağırdığı anları paylaştı
14:57 Mustafa Sarıgül'den kiralık konut krizinin çözümü için 6 maddelik öneri geldi!
14:50 Galatasaray'ın çılgın Merih Demiral planı!
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan talebiyle Mariupol'deki camiye sığınan Türkler artık özgür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 16:10:04. #1.12#
SON DAKİKA: İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: 4-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement