Adana Demirspor: 4-0 - Son Dakika

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mustafa Savranlar, Ata Yıldırım

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında Kasımapaşa sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 12'nci dakikada Doğucan Haspolat, 45+1 ve 63'üncü dakikada Muleka ve 73'üncü dakikada penaltıdan Umut Bozok kaydetti. Lacivert-beyazlılar, 54'üncü dakikada Hadergjonaj ile bir de penaltı atışından faydalanamadı. Adana Demirspor'da Balotelli, 45+3'üncü dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.2'nci dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Yaptığı baskı sonrasında rakibinden topu kapan Tunay Torun'un şutunda kaleci Muric gole izin vermedi. Muric'ten seken top Fall'ın önünde kaldı. Fall'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.12'nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Tunay Torun'un ortasına ceza sahası içinde yükselen Donk'un kafa vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topa Donk'un vuruşunda top yine savunmadan döndü. Ardından Doğucan Haspolat'ın vuruşunda da Adana Demirspor savunması bir kez daha ayak koydu. Karambolün yaşandığı bölgede Doğucan'ın ikinci vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.45+1'inci dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında Muleka sağ taraftan savunma arkasına sarkan Hadergjonaj'ı gördü. Hadergjonaj, sağ taraftan ceza sahasına girmeden yerden içeri çevirdi. Ceza sahası içinde Muleka'nın vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.45+3'üncü dakikada Adana Demirspor 10 kişi kaldı. Balotelli, orta sahada Doğucan Haspolat'a yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.46'ncı dakikada Adana Demirspor savunmasının hatalı pası sonrası topu önünde bulan Hajradinovic, kaleci Muric ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.53'üncü dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahasında ortada kalan topa hareketlenen Fall, Belhanda'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.54'üncü dakikada Hadergjonaj'ın vuruşunda kaleci Muric gole izin vermedi.63'üncü dakikada Kasımpaşa bir gol daha buldu. Fall'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.72'nci dakikada Kasımpaşa bir penaltı daha kazandı. Eysseric, Mustafa Kapı'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam, beyaz noktayı gösterdi.73'üncü dakikada Umut Bozok, penaltı atışını gole çevirdi: 4-0.90+1'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün ortasını yaptı. Arka direkte Akintola'nın gelişine yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

Mücadele Kasımpaşa'nın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

- İstanbul