Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Flavio, Sergio, Süleymanov, Chiquinho, Umut Nayir
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Vida, Rosier, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi
Sarı Kartlar: Dk. 8 Necip Uysal (Beşiktaş), Dk. 17 Sergen Piçinciol (GZT Giresunspor)
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
8. dakikada GZT Giresunspor kontratağında Umut Nayir topu Süleymanov'a aktardı. Bu oyuncu ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşta stop yandan farklı şekilde auta gitti.
18. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kafa pasıyla Giresunspor ceza sahası içerisinde topu Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk ayaklarıyla kurtardı.
43. dakikada Gzezzal'ın yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk son anda topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Kaynak: AA
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