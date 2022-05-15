Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

15.05.2022 21:15
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Bahattin Şimşek, Ata Yıldırım, Cemil Tunç,Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır (Dk. 46 Oğuz Aydın), Fatih Aksoy (Dk. 76 Mevlja), Borja, Leroy Fer, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu (Dk. 64 Novais), Emre Akbaba (Dk.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Bahattin Şimşek, Ata Yıldırım, Cemil Tunç,

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır (Dk. 46 Oğuz Aydın), Fatih Aksoy (Dk. 76 Mevlja), Borja, Leroy Fer, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu (Dk. 64 Novais), Emre Akbaba (Dk. 85 Candeias), Diedhiou (Dk. 76 Eduardo)

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Oğuz Ceylan, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 80 Borven), Ertuğrul Ersoy, Tosça, Vetrih (Dk. 80 Merkel), Doğan Erdoğan (Dk. 90 Recep Niyaz), Sagal, Mirza Cihan (Dk. 66 Mendly), Maxim, Figueiredo (Dk. 90 Stankovski),

Goller: Dk. 59 Diedhiou, Dk. 89 Eduardo, Dk. 90 Candeias (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Furkan Bayır, Dk. 62 Efkan Bekiroğlu, Dk. 83 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 33 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 43 Sagal, Dk. 85 Tosça (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 3-0 yendi.

54. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep atağında atılan uzun pasla rakip ceza sahası dışında topla buluşan Mirza Cihan, Borja'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından Borja kırmızı kart gördü. Hakem Bahattin Şimşek, VAR inlemesinin ardından kartı iptal etti.

59. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Efecan Karaca'nın kornerden Emre Akbaba'ya gönderdiği pasta bu futbolcu topu yerden ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Fatih Aksoy'un dokunduğu meşin yuvarlağı arka direkteki Diedhiou filelerle buluşturdu: 1-0

70. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep atağında Figueiredo, son çizgide meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Vetrih'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

73. dakikada gelişen Gaziantep atağında Maxim'in orta alandan rakip ceza sahası arkasına gönderdiği topla buluşan Mendly, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mendly'nin ayağından açtığı topa Marafona sahip oldu.

88. dakikada orta alandan Aytemiz Alanyaspor'da Efecan Karaca hızla hücuma çıktı. Rakip ceza sahası yakınından gönderdiği ara pasta sol taraftan topla buluşan Oğuz Aydın'ın bekletmeden vuruşunda, kaleciyi geçen meşin yuvarlağı Tosça uzaklaştırdı.

89. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı hücumda orta sahada Oğuz Aydın'ın kazandığı top ile buluşan Efecan Karaca rakiplerinden sıyrılarak soldan ceza sahasına girdi. Burada kaleciyi de geçen Efecan Karaca'nın ortaladığı meşin yuvarlağı Eduardo, filelere gönderdi: 2-0

90. dakikada rakip alanda kazanılan topla buluşan Eduardo ceza sahasında Efecan Karaca'ya pası çıkardı. Bu futbolcunun ortasında Candeias topu filelerle buluşturdu: 3-0

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde Alanyaspor'un davetlisi olarak maça gelen Azerbaycan ordusu gazilerine Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.

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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu) Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Aytemiz Alanyaspor, Bahattin Şimşek, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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