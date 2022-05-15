Fraport TAV Antalyaspor: 2-4 - Son Dakika
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Fraport TAV Antalyaspor: 2-4

15.05.2022 21:17
Fraport TAV Antalyaspor: 2-4

STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Mert Güzenge, Hakan Yemişken, Selahattin AltayKASIMPAŞA: Erdem Canpolat - Feyzi Yıldırım (Dk. 77 Ahmet Engin), Bruma, Brecka, Hadergjonaj, Aabid (Dk. 68 Travnik), Eysseric, Hajradinovic (Dk. 77 Tunay Torun), Fall (Dk.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Mert Güzenge, Hakan Yemişken, Selahattin Altay

KASIMPAŞA: Erdem Canpolat - Feyzi Yıldırım (Dk. 77 Ahmet Engin), Bruma, Brecka, Hadergjonaj, Aabid (Dk. 68 Travnik), Eysseric, Hajradinovic (Dk. 77 Tunay Torun), Fall (Dk. 68 Mabil), Umut Bozok, MulekaFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk (Dk. 67 Veysel Sarı), Naldo, Güray Vural, Fredy (Dk. 74 Ufuk Akyol), Fernando, Ndao (Dk. 46 Ghacha), Adriano (Dk. 73 Sinan Gümüş), Doğukan Sinik (Dk. 67 Gökdeniz Bayrakdar), WrightGOLLER: Dk. 37 - Dk. 90+6 Umut Bozok (Kasımpaşa) - Dk. 19 Fredy, Dk. 47 Naldo, Dk. 53 Wright, Dk. 70 (KK) Hadergjonaj (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Fall, Tunay Torun, Erdem Can Polat (Kasımpaşa) - Floranus, Boffin (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti.


- İstanbul
Fraport TAV Antalyaspor: 2-4
Fraport TAV Antalyaspor: 2-4
Fraport TAV Antalyaspor: 2-4
Fraport TAV Antalyaspor: 2-4
Fraport TAV Antalyaspor: 2-4
Fraport TAV Antalyaspor: 2-4
Fraport TAV Antalyaspor: 2-4
YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 FT Antalyaspor: 4 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 FT Antalyaspor: 4 (Maç sonucu) EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: 7 YIL 2 AY 4 GÜN OLDU, NETİCE ALAMADIK EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: 7 YIL 2 AY 4 GÜN OLDU, NETİCE ALAMADIK

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor: 2-4 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fraport TAV Antalyaspor: 2-4 - Son Dakika
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