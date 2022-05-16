Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Nef
Hakemler: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Ali Tuna
Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Pulgar, Berkan Kutlu, Babel, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Gomis
Adana Demirspor: Muric, Semih Güler, Simon Deli, Samet Akaydın, Alper Uludağ, Bjarnason, Gökhan İnler, Yunus Akgün, Belhanda, Vargas, Balotelli
Goller: Dk. 9 Yunus Akgün (Adana Demirspor), Dk. 30 Gomis (Penaltıdan) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 29 Samet Akaydın (Adana Demirspor), Dk. 32 Nelsson (Galatasaray)
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
9. dakikada Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Vargas'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, topu kaleci Muslera'nın solundan ağlara gönderdi.
11. dakikada Balotelli'nin sağ çaprazda ceza sahasına girmeden attığı şık şutta, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
28. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Berkan Kutlu'nun şutunda top ceza sahasında Samet Akaydın'dan dönerken, hakem Sarper Barış Saka bu futbolcunun meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 30'uncu dakikada penaltıyı kullanan Gomis, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere bitti.
Kaynak: AA
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