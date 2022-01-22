Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 21. hafta, ertelenen 2 maç dışında tamamlandı.
Kırmızı Grup'taki Somaspor- Adıyaman FK ve Silahtaroğlu Vanspor-Afjet Afyonspor müsabakaları tehir edildi.
Ligde Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Pazarspor- Nazilli Belediyespor: 1-0
Anagold 24Erzincanspor- Tarsus İdman Yurdu: 2-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor- Isparta 32: 0-4
Şanlıurfaspor- Eskişehirspor: 2-0
Kırklarelispor- Ankara Demirspor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler- Kırşehir Belediyespor: 1-1
Bucaspor 1928-Akhisarspor: 2-2
Kırmızı Grup:
An Zentrum Bayburt Özel İdare- Turgutluspor: 0-0
Sivas Belediyespor-Serik Belediyespor: 2-1
1461 Trabzon FK- İnegölspor: 1-0
Ankaraspor- Niğde Anadolu FK: 1-1
Bodrumspor-Diyarbekirspor: 1-0
Çorum FK-Ergene Velimeşespor: 1-2
Sarıyer- Sakaryaspor: 4-1
Kahramanmaraşspor-Etimesgut Belediyespor: 0-0
Kaynak: AA
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