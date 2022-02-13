Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'in 25. haftası bir müsabaka dışında tamamlandı.
Kırmızı Grup'taki Niğde Anadolu FK- Adıyaman FK maçı yarın oynanacak.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Amed Sportif Faaliyetler-Teco Karacabey Belediyespor: 0-1
Pazarspor- Şanlıurfaspor: 0-5
Isparta 32-Akhisarspor: 2-1
Tarsus İdmanyurdu- Pendikspor: 1-3
Anagold 24Erzincanspor- Uşakspor: 1-2
Karatay Termal 1922 Konyaspor- Kırşehir Belediyespor: 1-2
Criptoswaps Zonguldak Kömürspor- Ankara Demirspor: 1-1
Kırmızı Grup:
Çorum FK- Kahramanmaraşspor: 2-1
Somaspor- Sakaryaspor: 1-2
Silahtaroğlu Vanspor FK- Turgutluspor: 1-0
An Zentrum Bayburt İl Özel İdare-Etimesgut Belediyespor: 3-0
İnegölspor-Afjet Afyonspor: 2-1
1461 Trabzon FK-Diyarbekirspor: 1-0
Kaynak: AA
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