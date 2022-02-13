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Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 2. Lig

13.02.2022 15:29
Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'in 25. haftası bir müsabaka dışında tamamlandı.

TFF 2. Lig'in 25. haftası bir müsabaka dışında tamamlandı.

Kırmızı Grup'taki Niğde Anadolu FK- Adıyaman FK maçı yarın oynanacak.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Amed Sportif Faaliyetler-Teco Karacabey Belediyespor: 0-1

Pazarspor- Şanlıurfaspor: 0-5

Isparta 32-Akhisarspor: 2-1

Tarsus İdmanyurdu- Pendikspor: 1-3

Anagold 24Erzincanspor- Uşakspor: 1-2

Karatay Termal 1922 Konyaspor- Kırşehir Belediyespor: 1-2

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor- Ankara Demirspor: 1-1

Kırmızı Grup:

Çorum FK- Kahramanmaraşspor: 2-1

Somaspor- Sakaryaspor: 1-2

Silahtaroğlu Vanspor FK- Turgutluspor: 1-0

An Zentrum Bayburt İl Özel İdare-Etimesgut Belediyespor: 3-0

İnegölspor-Afjet Afyonspor: 2-1

1461 Trabzon FK-Diyarbekirspor: 1-0

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Kırşehir Belediyespor, Futbol Federasyonu, Tarsus İdmanyurdu, Ankara Demirspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika Spor


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