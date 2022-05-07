Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika

TFF 2. Lig'de normal sezonun 38. ve son hafta maçları oynandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Amed Sportif Faaliyetler- Pendikspor: 0-0
Pazarspor- Uşakspor: 0-0
Weecoins Kırklarelispor- Kırşehir Belediyespor: 0-4
Şanlıurfaspor- Nazilli Belediyespor: 3-1
Teco Karacabey Belediyespor- Ankara Demirspor: 2-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Anagold 24 Erzincanspor: 0-3
Bucaspor 1928- Tarsus İdmanyurdu: 2-0
Criptoswaps Zonguldak Kömürspor- Isparta 32: 0-3
Kırmızı Grup:
Ankaraspor-1461 Trabzonspor: 0-0
Somaspor- İnegölspor: 0-0
Silahtaroğlu Vanspor- Niğde Anadolu: 4-2
Bodrumspor- Adıyaman FK: 1-2
Çorum FK-Afjet Afyonspor: 3-2
Sarıyer-Diyarbekirspor: 3-1
An Zentrum Bayburt Özel İdare-Ergene Velimeşespor: 1-0
Sivas Belediyespor- Sakaryaspor: 1-0
Kahramanmaraşspor- Turgutluspor: 0-1
Serik Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 1-0
Kaynak: AA
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