Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 2. Lig

07.05.2022 17:36
Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de normal sezonun 38. ve son hafta maçları oynandı.

TFF 2. Lig'de normal sezonun 38. ve son hafta maçları oynandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Amed Sportif Faaliyetler- Pendikspor: 0-0

Pazarspor- Uşakspor: 0-0

Weecoins Kırklarelispor- Kırşehir Belediyespor: 0-4

Şanlıurfaspor- Nazilli Belediyespor: 3-1

Teco Karacabey Belediyespor- Ankara Demirspor: 2-0

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Anagold 24 Erzincanspor: 0-3

Bucaspor 1928- Tarsus İdmanyurdu: 2-0

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor- Isparta 32: 0-3

Kırmızı Grup:

Ankaraspor-1461 Trabzonspor: 0-0

Somaspor- İnegölspor: 0-0

Silahtaroğlu Vanspor- Niğde Anadolu: 4-2

Bodrumspor- Adıyaman FK: 1-2

Çorum FK-Afjet Afyonspor: 3-2

Sarıyer-Diyarbekirspor: 3-1

An Zentrum Bayburt Özel İdare-Ergene Velimeşespor: 1-0

Sivas Belediyespor- Sakaryaspor: 1-0

Kahramanmaraşspor- Turgutluspor: 0-1

Serik Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 1-0

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Türkiye Futbol Federasyonu, Kırşehir Belediyespor, Kahramanmaraşspor, Tarsus İdmanyurdu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika


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