Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Son Dakika

TFF 2. Lig'de normal sezon 38. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.
Pendikspor'un daha önce şampiyonluğunu ilan ettiği Beyaz Grup'ta Eskişehirspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Akhisarspor küme düştü.
Bu grupta Amed Sportif Faaliyetler, Teco Karacabey Belediyespor, Isparta 32 Spor ve Tarsus İdmanyurdu play-off'ta mücadele etme hakkı elde etti.
Beyaz Grup'ta Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu, GMG Kastamonuspor Kulübünün talebi doğrultusunda 2021-2022 sezonundaki tüm haklarını dondurmuştu.
Sakaryaspor'un daha önce şampiyonluğa ulaştığı Kırmızı Grup'ta ise Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu FK ve Turgutluspor'un ardından küme düşen son takım Ergene Velimeşespor oldu.
Bu grupta 1461 Trabzon, Bodrumspor, Sivas Belediyespor ve An Zentrum Bayburt Özel İdarespor play-off'ta mücadele edecek.
TFF 1. Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği play-off müsabakaları 12 Mayıs Perşembe günü çeyrek final ilk maçlarıyla başlayacak. Play-off mücadelesi 29 Mayıs Pazar günkü final müsabakasıyla tamamlanacak.
Ligde 38. ve son hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.PENDİKSPOR
|34
|24
|5
|5
|56
|25
|31
|77
|2.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|34
|16
|9
|9
|43
|35
|8
|57
|3.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|34
|18
|2
|14
|58
|41
|17
|56
|4.ISPARTA 32 SPOR
|34
|16
|7
|11
|39
|28
|11
|55
|5.TARSUS İDMANYURDU
|34
|16
|7
|11
|43
|34
|9
|55
|6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|34
|16
|6
|12
|59
|42
|17
|54
|7.BUCASPOR 1928
|34
|15
|8
|11
|50
|42
|8
|53
|8.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|34
|12
|13
|9
|44
|35
|9
|49
|9.ANKARA DEMİRSPOR
|34
|13
|10
|11
|44
|35
|9
|49
|10.WEECOINS KIRKLARELİSPOR
|34
|11
|14
|9
|40
|35
|5
|47
|11.ŞANLIURFASPOR
|34
|12
|10
|12
|50
|41
|9
|46
|12.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|34
|11
|12
|11
|36
|37
|-1
|45
|13.UŞAKSPOR
|34
|9
|13
|12
|31
|47
|-16
|40
|14.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|34
|9
|11
|14
|37
|47
|-10
|38
|15.PAZARSPOR
|34
|10
|4
|20
|35
|60
|-25
|34
|16.AKHİSARSPOR
|34
|8
|7
|19
|34
|56
|-22
|31
|17.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|34
|6
|11
|17
|36
|52
|-16
|29
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|34
|6
|7
|21
|31
|74
|-43
|22
|19.GMG KASTAMONUSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Notlar:
1. Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
2. Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmadı.
Kırmızı Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SAKARYASPOR
|38
|25
|9
|4
|75
|24
|51
|84
|2.1461 TRABZON
|38
|22
|8
|8
|63
|32
|31
|74
|3.BODRUMSPOR
|38
|21
|9
|8
|61
|27
|34
|72
|4.SİVAS BELEDİYESPOR
|38
|20
|9
|9
|66
|34
|32
|69
|5.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARESPOR
|38
|19
|9
|10
|50
|35
|15
|66
|6.SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|38
|18
|12
|8
|55
|46
|9
|66
|7.ÇORUM FK
|38
|18
|11
|9
|58
|41
|17
|65
|8.AFJET AFYONSPOR
|38
|18
|8
|12
|67
|44
|23
|62
|9.ANKARASPOR
|38
|14
|13
|11
|53
|40
|13
|55
|10.SOMASPOR
|38
|15
|8
|15
|50
|50
|0
|53
|11.İNEGÖLSPOR
|38
|14
|9
|15
|51
|54
|-3
|51
|12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|38
|12
|11
|15
|45
|54
|-9
|47
|13.SERİK BELEDİYESPOR
|38
|13
|6
|19
|47
|55
|-8
|45
|14.SARIYER
|38
|11
|10
|17
|50
|59
|-9
|43
|15.DİYARBEKİRSPOR
|38
|12
|5
|21
|34
|46
|-12
|41
|16.ADIYAMAN FK
|38
|12
|5
|21
|47
|71
|-24
|41
|17.TURGUTLUSPOR
|38
|9
|10
|19
|31
|62
|-31
|37
|18.ERGENE VELİMEŞESPOR
|38
|10
|5
|23
|38
|72
|-34
|35
|19.NİĞDE ANADOLU FK
|38
|7
|8
|23
|45
|84
|-39
|29
|20.KAHRAMANMARAŞSPOR
|38
|4
|7
|27
|23
|79
|-56
|19
Kaynak: AA
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