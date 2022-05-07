Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Son Dakika

TFF 2. Lig'de normal sezon 38. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Pendikspor'un daha önce şampiyonluğunu ilan ettiği Beyaz Grup'ta Eskişehirspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Akhisarspor küme düştü.

Bu grupta Amed Sportif Faaliyetler, Teco Karacabey Belediyespor, Isparta 32 Spor ve Tarsus İdmanyurdu play-off'ta mücadele etme hakkı elde etti.

Beyaz Grup'ta Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu, GMG Kastamonuspor Kulübünün talebi doğrultusunda 2021-2022 sezonundaki tüm haklarını dondurmuştu.

Sakaryaspor'un daha önce şampiyonluğa ulaştığı Kırmızı Grup'ta ise Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu FK ve Turgutluspor'un ardından küme düşen son takım Ergene Velimeşespor oldu.

Bu grupta 1461 Trabzon, Bodrumspor, Sivas Belediyespor ve An Zentrum Bayburt Özel İdarespor play-off'ta mücadele edecek.

TFF 1. Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği play-off müsabakaları 12 Mayıs Perşembe günü çeyrek final ilk maçlarıyla başlayacak. Play-off mücadelesi 29 Mayıs Pazar günkü final müsabakasıyla tamamlanacak.

Ligde 38. ve son hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup: