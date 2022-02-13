Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 1. Grup'ta 22. hafta maçları sona erdi. Ligde 3. Grup'ta 22. hafta, 2. Grup'ta da 25. hafta birer maç dışında tamamlandı.
3. Grup'ta Fethiyespor- Yeşilyurt DÇ Ofspor, 2. Grup'ta da Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Gema Polimer Şile Yıldızspor maçı yarın oynanacak.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Sancaktepe FK-Formül Erbaaspor: 0-3
Artvin Hopaspor- Batman Petrolspor: 0-0
Osmaniyespor FK- Hendekspor: 0-0
Karaman Belediyespor- Elazığspor: 1-0
1954 Kelkit Belediyespor- Nevşehir Belediyespor: 2-2
Criptoswaps Çatalcaspor-Kahta 02: 1-0
Başkent Gözgözler Akademi- Belediye Kütahyaspor: 1-5
Fatsa Belediyespor- Bursa Yıldırımspor: 0-1
2. Grup:
Bayrampaşaspor- Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 1-1
Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor: 2-1
Siirt İl Özel İdaresi-52 Orduspor: 1-4
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Kalecik FK: 2-0
Kızılcabölükspor-Yormaspor: 1-0
Hacettepe- Çarşambaspor: 1-0
68 Aksaray Belediyespor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2-1
Kuşadasıspor-Bitexen Düzcespor: 0-3
3. Grup:
Karbel Karaköprü Belediyespor- Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3
Belediye Derincespor- Mardin 1969: 1-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-İçel İdmanyurdu: 0-0
Esenler Erokspor-Criptoswaps Edirnespor: 2-0
Ağrı 1970-Orduspor 1967: 1-4
Karşıyaka- Kardemir Karabükspor: 4-0
Kaynak: AA
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