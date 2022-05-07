Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika

TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 34'üncü ve son hafta, 2. Grup'ta 38'inci ve son hafta karşılaşmaları oynandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Formül Erbaaspor- Belediye Kütahyaspor: 1-4
Nevşehir Belediyespor- Bergama Belediyespor: 3-3
Batman Petrolspor-Arnavutköy Belediyespor: 2-1
Criptoswaps Çatalcaspor-Osmaniyespor: 1-0
Sancaktepe- Artvin Hopaspor: 0-2
Kahta 02-Başkent Gözgözler Akademi: 6-0
Elazığspor-Fatsa Belediyespor: 1-0
Hendekspor- Bursa Yıldırımspor: 0-1
1954 Kelkit Belediyespor- Karaman FK: 0-2
2. Grup:
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor- Siirt İl Özel İdaresi: 2-1
Kızılcabölükspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0
Hacettepe- Bayrampaşa: 3-2
68 Aksaray Belediyespor- Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 2-1
Kuşadasıspor-İskenderunspor: 0-2
Beyoğlu Yeni Çarşı-52 Orduspor: 1-0
Darıca Gençlerbirliği-Kalecik FK: 2-1
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Yomraspor: 1-3
Bitexen Düzcespor- Çarşambaspor: 2-1
3. Grup:
Criptoswaps Edirnespor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-3
Orduspor 1967-Ceyhanspor: 8-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor- Karşıyaka: 4-7
İçel İdmanyurdu-Modafen: 2-0
Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 3-2
Kardemir Karabükspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 1-6
Belediye Derincespor- Fethiyespor: 1-1
Kaynak: AA
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