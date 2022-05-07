Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 3. Lig

07.05.2022 19:16
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 34'üncü ve son hafta, 2. Grup'ta 38'inci ve son hafta karşılaşmaları oynandı.

TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 34'üncü ve son hafta, 2. Grup'ta 38'inci ve son hafta karşılaşmaları oynandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Formül Erbaaspor- Belediye Kütahyaspor: 1-4

Nevşehir Belediyespor- Bergama Belediyespor: 3-3

Batman Petrolspor-Arnavutköy Belediyespor: 2-1

Criptoswaps Çatalcaspor-Osmaniyespor: 1-0

Sancaktepe- Artvin Hopaspor: 0-2

Kahta 02-Başkent Gözgözler Akademi: 6-0

Elazığspor-Fatsa Belediyespor: 1-0

Hendekspor- Bursa Yıldırımspor: 0-1

1954 Kelkit Belediyespor- Karaman FK: 0-2

2. Grup:

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor- Siirt İl Özel İdaresi: 2-1

Kızılcabölükspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0

Hacettepe- Bayrampaşa: 3-2

68 Aksaray Belediyespor- Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 2-1

Kuşadasıspor-İskenderunspor: 0-2

Beyoğlu Yeni Çarşı-52 Orduspor: 1-0

Darıca Gençlerbirliği-Kalecik FK: 2-1

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Yomraspor: 1-3

Bitexen Düzcespor- Çarşambaspor: 2-1

3. Grup:

Criptoswaps Edirnespor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-3

Mardin 1969- Çankaya FK: 1-2

Orduspor 1967-Ceyhanspor: 8-0

Kırıkkale Büyük Anadoluspor- Karşıyaka: 4-7

İçel İdmanyurdu-Modafen: 2-0

Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 3-2

Kardemir Karabükspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 1-6

Belediye Derincespor- Fethiyespor: 1-1

Esenler Erokspor- Ağrı 1970: 5-1

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Karabükspor, 39 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig'e düştü Karabükspor, 39 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig'e düştü

Türkiye Futbol Federasyonu, Belediye Kütahyaspor, Bergama Belediyespor, Batman Petrolspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika


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