Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - Son Dakika

TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 34'üncü ve son hafta, 2. Grup'ta 38'inci ve son hafta karşılaşmaları yapıldı.

Batman Petrolspor'un daha önce şampiyonluğunu ilan ettiği 1. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, Bursa Yıldırımspor, Arnavutköy Belediyespor ve Artvin Hopaspor play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.

Bu grupta Sancaktepe FK, Başkent Gözgözler Akademi FK ve Hendekspor'un ardından küme düşen son takım Kahta 02 Spor oldu.

Bitexen Düzcespor'un daha önce şampiyonluğa ulaştığı 2. Grup'ta İskenderunspor, Alagöz Holding Iğdır FK, 68 Aksaray Belediyespor ve 52 Orduspor play-off mücadelesi verecek.

Bu grupta Hacettepe'nin ardından Çarşambaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Kızılcabölükspor lige veda etti.

Esenler Erokspor'un daha önce şampiyon olduğu 3. Grup'ta ise Fethiyespor, İçel İdmanyurdu, Orduspor 1967 ve Yeşilyurt D.Ç. Ofspor play-off'ta mücadele edecek.

Bu grupta Kardemir Karabükspor, Ceyhanspor ve Modafen'in ardından küme düşen dördüncü takım Mardin 1969 Spor oldu.

Gruplarda şampiyonluğa ulaşan takımlarından doğrudan TFF 2. Lig'e yükseldiği 3. Lig'de her grupta birer takım daha play-off maçları sonunda bir üst lige çıkacak.

Ligde play-off heyecanı, 12-13 Mayıs'taki yarı final ilk maçlarıyla başlayacak ve 23-24 ve 25 Mayıs'taki finallerle tamamlanacak.

TFF 3. Lig'de son hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup: