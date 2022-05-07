Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - Son Dakika

TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 34'üncü ve son hafta, 2. Grup'ta 38'inci ve son hafta karşılaşmaları yapıldı.
Batman Petrolspor'un daha önce şampiyonluğunu ilan ettiği 1. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, Bursa Yıldırımspor, Arnavutköy Belediyespor ve Artvin Hopaspor play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.
Bu grupta Sancaktepe FK, Başkent Gözgözler Akademi FK ve Hendekspor'un ardından küme düşen son takım Kahta 02 Spor oldu.
Bitexen Düzcespor'un daha önce şampiyonluğa ulaştığı 2. Grup'ta İskenderunspor, Alagöz Holding Iğdır FK, 68 Aksaray Belediyespor ve 52 Orduspor play-off mücadelesi verecek.
Bu grupta Hacettepe'nin ardından Çarşambaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Kızılcabölükspor lige veda etti.
Esenler Erokspor'un daha önce şampiyon olduğu 3. Grup'ta ise Fethiyespor, İçel İdmanyurdu, Orduspor 1967 ve Yeşilyurt D.Ç. Ofspor play-off'ta mücadele edecek.
Bu grupta Kardemir Karabükspor, Ceyhanspor ve Modafen'in ardından küme düşen dördüncü takım Mardin 1969 Spor oldu.
Gruplarda şampiyonluğa ulaşan takımlarından doğrudan TFF 2. Lig'e yükseldiği 3. Lig'de her grupta birer takım daha play-off maçları sonunda bir üst lige çıkacak.
Ligde play-off heyecanı, 12-13 Mayıs'taki yarı final ilk maçlarıyla başlayacak ve 23-24 ve 25 Mayıs'taki finallerle tamamlanacak.
TFF 3. Lig'de son hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|34
|22
|8
|4
|55
|29
|26
|74
|2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|34
|19
|9
|6
|63
|32
|31
|66
|3.BURSA YILDIRIM SPOR
|34
|17
|11
|6
|45
|27
|18
|62
|4.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİSPOR
|34
|18
|5
|11
|47
|29
|18
|59
|5.ARTVİN HOPASPOR
|34
|17
|8
|9
|45
|26
|19
|59
|6.FORMÜL ERBAASPOR
|34
|14
|10
|10
|48
|33
|15
|52
|7.CRIPTOSWAPS ÇATALCASPOR
|34
|14
|8
|12
|47
|32
|15
|50
|8.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|34
|14
|8
|12
|56
|53
|3
|50
|9.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|34
|12
|12
|10
|41
|40
|1
|48
|10.BERGAMA BELEDİYESPOR
|34
|12
|10
|12
|54
|47
|7
|46
|11.FATSA BELEDİYESPOR
|34
|9
|15
|10
|32
|31
|1
|42
|12.KARAMAN FK
|34
|10
|10
|14
|33
|44
|-11
|40
|13.OSMANİYESPOR
|34
|10
|10
|14
|33
|34
|-1
|40
|14.ELAZIĞSPOR
|34
|10
|9
|15
|36
|51
|-15
|39
|15.KAHTA 02 SPOR
|34
|8
|15
|11
|39
|42
|-3
|39
|16.HENDEK SPOR
|34
|6
|14
|14
|33
|41
|-8
|32
|17.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK
|34
|5
|6
|23
|22
|79
|-57
|18
|18.SANCAKTEPE FK
|34
|3
|4
|27
|28
|87
|-59
|13
2. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BITEXEN DÜZCESPOR
|36
|24
|6
|6
|59
|30
|29
|78
|2.İSKENDERUNSPOR
|36
|22
|8
|6
|72
|31
|41
|74
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|36
|21
|9
|6
|64
|39
|25
|72
|4.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|36
|18
|5
|13
|49
|43
|6
|59
|5.52 ORDUSPOR
|36
|15
|13
|8
|48
|41
|7
|58
|6.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR
|36
|16
|9
|11
|46
|34
|12
|57
|7.KUŞADASISPOR
|36
|13
|8
|15
|42
|48
|-6
|47
|8.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR
|36
|13
|8
|15
|39
|46
|-7
|47
|9.BAYRAMPAŞA
|36
|10
|15
|11
|41
|33
|8
|45
|10.KALECİK FK
|36
|12
|9
|15
|41
|48
|-7
|45
|11.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK
|36
|10
|13
|13
|40
|36
|4
|43
|12.YOMRASPOR
|36
|10
|11
|15
|35
|45
|-10
|41
|13.SİİRT İL ÖZEL İDARE
|36
|10
|11
|15
|38
|57
|-19
|41
|14.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|36
|9
|14
|13
|33
|39
|-6
|41
|15.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|36
|8
|14
|14
|33
|46
|-13
|38
|16.KIZILCABÖLÜKSPOR
|36
|7
|16
|13
|41
|51
|-10
|37
|17.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|36
|7
|15
|14
|31
|44
|-13
|36
|18.ÇARŞAMBASPOR
|36
|8
|10
|18
|32
|52
|-20
|34
|19.HACETTEPE
|36
|7
|10
|19
|24
|45
|-21
|31
3. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|34
|23
|7
|4
|84
|26
|58
|76
|2.FETHİYESPOR
|34
|20
|6
|8
|64
|34
|30
|66
|3.İÇEL İDMANYURDU
|34
|17
|15
|2
|42
|18
|24
|66
|4.ORDUSPOR 1967
|34
|19
|7
|8
|66
|33
|33
|64
|5.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR
|34
|17
|9
|8
|65
|43
|22
|60
|6.BELEDİYE DERİNCESPOR
|34
|14
|15
|5
|51
|28
|23
|57
|7.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR
|34
|16
|9
|9
|51
|29
|22
|57
|8.KARŞIYAKA
|34
|11
|16
|7
|55
|34
|21
|49
|9.CRIPTOSWAPS EDİRNESPOR
|34
|13
|9
|12
|50
|36
|14
|48
|10.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|34
|11
|11
|12
|49
|42
|7
|44
|11.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|34
|10
|14
|10
|46
|39
|7
|44
|12.AĞRI 1970 SPOR
|34
|12
|6
|16
|39
|43
|-4
|42
|13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER
|34
|9
|14
|11
|39
|36
|3
|41
|14.ÇANKAYA FK
|34
|11
|8
|15
|37
|44
|-7
|41
|15.MARDİN 1969 SPOR
|34
|9
|10
|15
|42
|42
|0
|37
|16.MODAFEN
|34
|7
|11
|16
|37
|50
|-13
|32
|17.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|34
|1
|1
|32
|11
|126
|-115
|4
|18.CEYHAN SPOR
|34
|0
|4
|30
|12
|137
|-125
|4
Kaynak: AA
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