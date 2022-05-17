Futbol: TFF 3. Lig play-off - Son Dakika
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Futbol: TFF 3. Lig play-off

17.05.2022 18:28
Futbol: TFF 3. Lig play-off

Futbolda TFF 3. Lig 1. Grup'ta Artvin Hopaspor ve Arnavutköy Belediyespor, play-off finaline yükseldi.

Futbolda TFF 3. Lig 1. Grup'ta Artvin Hopaspor ve Arnavutköy Belediyespor, play-off finaline yükseldi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta play-off yarı final rövanş maçları yapıldı.

Yarı finalin ilk karşılaşmasında Belediye Kütahyaspor'u 2-1 yenen Artvin Hopaspor, rövanşta rakibiyle 0-0 berabere kalarak finale çıktı.

Gruptaki diğer yarı final eşleşmesinde ilk maçı 3-1 kazanan Arnavutköy Belediyespor, Bursa Yıldırımspor'u deplasmanda 1-0 yenerek adını finale yazdıran diğer ekip oldu.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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