Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 19, 2. Grup'ta 21. hafta maçları yapıldı.
Ligde gruplara göre yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Batman Petrolspor-Fatsa Belediyespor: 1-0
Belediye Kütahyaspor- Bursa Yıldırımspor: 0-0
Sancaktepe FK- Karaman Belediyespor, Kahta 02-Osmaniyespor, Nevşehir Belediyespor- Artvin Hopaspor, Hendekspor- Bergama Belediyespor, Formül Erbaaspor-Arnavutköy Belediyespor ve Elazığspor-Başkent Gözgözler Akademi FK karşılaşmaları, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.
2. Grup:
Siirt İl Özel İdaresi-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-3
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor- Bayrampaşa: 1-0
Kızılcabölükspor- Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 1-0
Hacettepe-İskenderunspor: 0-1
Kuşadasıspor-Altındağspor: 0-0
Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Yomraspor: 0-1
68 Aksaray Belediyespor-52 Orduspor ve Darıca Gençlerbirliği- Çarşambaspor karşılaşmaları, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.
3. Grup:
Orduspor 1967-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-0
Esenler Erokspor- Fethiyespor: 1-0
İçel İdmanyurdu- Karşıyaka: 2-1
Criptoswaps Edirnespor-Ceyhanspor: 6-0
Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Modafen: 3-1
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Belediye Derincespor: 0-0
Kardemir Karabükspor- Çankaya FK ve Gümüşhane Sportif Faaliyetler- Büyükçekmece Tepecikspor karşılaşmaları, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.
Kaynak: AA
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