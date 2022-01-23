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Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç - Son Dakika

Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç

23.01.2022 16:04
Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 19, 2. Grup'ta 21. hafta maçları yapıldı.

TFF 3. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 19, 2. Grup'ta 21. hafta maçları yapıldı.

Ligde gruplara göre yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Batman Petrolspor-Fatsa Belediyespor: 1-0

Belediye Kütahyaspor- Bursa Yıldırımspor: 0-0

Sancaktepe FK- Karaman Belediyespor, Kahta 02-Osmaniyespor, Nevşehir Belediyespor- Artvin Hopaspor, Hendekspor- Bergama Belediyespor, Formül Erbaaspor-Arnavutköy Belediyespor ve Elazığspor-Başkent Gözgözler Akademi FK karşılaşmaları, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.

2. Grup:

Siirt İl Özel İdaresi-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-3

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor- Bayrampaşa: 1-0

Kızılcabölükspor- Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 1-0

Hacettepe-İskenderunspor: 0-1

Kuşadasıspor-Altındağspor: 0-0

Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Yomraspor: 0-1

68 Aksaray Belediyespor-52 Orduspor ve Darıca Gençlerbirliği- Çarşambaspor karşılaşmaları, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.

3. Grup:

Orduspor 1967-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-0

Esenler Erokspor- Fethiyespor: 1-0

İçel İdmanyurdu- Karşıyaka: 2-1

Mardin 1969- Ağrı 1970: 2-1

Criptoswaps Edirnespor-Ceyhanspor: 6-0

Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Modafen: 3-1

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Belediye Derincespor: 0-0

Kardemir Karabükspor- Çankaya FK ve Gümüşhane Sportif Faaliyetler- Büyükçekmece Tepecikspor karşılaşmaları, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.

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Bergama Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç - Son Dakika Spor


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