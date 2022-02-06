Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 21'inci, 2. Grup'ta ise 24'üncü hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
TFF 3. Lig
1. Grup:
Formül Erbaaspor- Bursa Yıldırımspor: 4-1
Nevşehir Belediyespor- Karaman Belediyespor: 3-1
Batman Petrolspor-Başkent Gözgözler Akademi FK: 5-2
Belediye Kütahyaspor- Bergama Belediyespor: 2-1
2. Grup:
Gema Polimer Şile Yıldızspor- Darıca Gençlerbirliği: 1-1
Bitexen Düzcespor- Beyoğlu Yeni Çarşı FK: 2-1
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kuşadasıspor: 1-2
Çarşambaspor-68 Aksaray Belediyespor: 1-0
Yomraspor- Hacettepespor: 0-1
Kalecik FK- Kızılcabölükspor: 3-2
52 Orduspor FK-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 1-1
İskenderunspor- Siirt İl Özel İdaresispor: 5-1
Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-2
3. Grup:
Ceyhanspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-2
Criptoswaps Edirnespor- Büyükçekmece Tepecikspor: 2-2
Mardin 1969- Fethiyespor: 2-1
İçel İdmanyurduspor-Belediye Derincespor: 0-0
Kardemir Karabükspor- Ağrı 1970: 0-6
Kaynak: AA
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