Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

TFF 3. Lig'de 1. Grup ve 3. Grup'ta 25, 2. Grup'ta 28. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1
Bursa Yıldırımspor- Artvin Hopaspor: 3-0
Hendekspor-Criptoswaps Çatalcaspor: 2-1
Arnavutköy Belediyespor-Osmaniyespor: 2-2
Fatsa Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi: 5-1
Formül Erbaaspor- Bergama Belediyespor: 0-2
Nevşehir Belediyespor-Kahta 02: 0-2
Elazığspor- Sancaktepe FK: 2-0
Belediye Kütahyaspor- Karaman Belediyespor: 1-0
2. Grup:
Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Kuşadasıspor: 1-2
Darıca Gençlerbirliği-68 Aksaray Belediyespor: 1-0
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Hacettepe: 1-0
Bitexen Düzcespor- Kızılcabölükspor: 3-2
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 1-1
Çarşambaspor- Siirt İl Özel İdaresi: 0-3
Yomraspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-2
Kalecik FK- Bayrampaşa: 0-2
52 Orduspor- Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 1-0
3. Grup:
Büyükçekmece Tepecikspor- Ağrı 1970: 1-0
Kardemir Karabükspor- Kırıkkale Büyük Anadolu: 0-5
Ceyhanspor- Karşıyaka: 0-7
Karbel Karaköprü Belediyespor-Modafen: 0-0
Criptoswaps Edirnespor- Çankaya FK: 2-3
Mardin 1969-İçel İdmanyurdu: 0-1
Yeşilyurt DÇ Ofspor- Esenler Erokspor: 2-2
Gümüşhane Sportif Faaliyetler- Fethiyespor: 1-1
Kaynak: AA
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