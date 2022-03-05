Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Futbol: Toplu sonuç

05.03.2022 16:18
Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 1. Grup ve 3. Grup'ta 25, 2. Grup'ta 28. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

TFF 3. Lig'de 1. Grup ve 3. Grup'ta 25, 2. Grup'ta 28. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1

Bursa Yıldırımspor- Artvin Hopaspor: 3-0

Hendekspor-Criptoswaps Çatalcaspor: 2-1

Arnavutköy Belediyespor-Osmaniyespor: 2-2

Fatsa Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi: 5-1

Formül Erbaaspor- Bergama Belediyespor: 0-2

Nevşehir Belediyespor-Kahta 02: 0-2

Elazığspor- Sancaktepe FK: 2-0

Belediye Kütahyaspor- Karaman Belediyespor: 1-0

2. Grup:

Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Kuşadasıspor: 1-2

Darıca Gençlerbirliği-68 Aksaray Belediyespor: 1-0

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Hacettepe: 1-0

Bitexen Düzcespor- Kızılcabölükspor: 3-2

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 1-1

Çarşambaspor- Siirt İl Özel İdaresi: 0-3

Yomraspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-2

Kalecik FK- Bayrampaşa: 0-2

52 Orduspor- Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 1-0

3. Grup:

Büyükçekmece Tepecikspor- Ağrı 1970: 1-0

Kardemir Karabükspor- Kırıkkale Büyük Anadolu: 0-5

Ceyhanspor- Karşıyaka: 0-7

Karbel Karaköprü Belediyespor-Modafen: 0-0

Criptoswaps Edirnespor- Çankaya FK: 2-3

Mardin 1969-İçel İdmanyurdu: 0-1

Yeşilyurt DÇ Ofspor- Esenler Erokspor: 2-2

Gümüşhane Sportif Faaliyetler- Fethiyespor: 1-1

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Kaynak: AA

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