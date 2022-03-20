Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

TFF 3. Lig'e 1. ve 3. Grup'ta 27, 2. Grup'ta ise 30. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

1. Grup'ta Arnavutköy Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor, Formül Erbaaspor-Başkent Gözgözler Akademi ve Hendekspor-Kahta 02 maçları ertelendi. 3. Grup'ta ise Orduspor 1967- Esenler Erokspor, Büyükçekmece Tepecikspor- Fethiyespor ve Gümüşhane Sportif Faaliyetler- Kırıkkale Büyük Anadoluspor müsabakaları ertelendi.

2. Grup'ta Gema Polimer Şile Yıldızspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor müsabakası yarın, Çarşambaspor ile Bayrampaşa maçı da 22 Mart Salı günü oynanacak.

Gruplara göre bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Bursa Yıldırımspor- Karaman Belediyespor: 2-0

Bergama Belediyespor- Artvin Hopaspor: 2-2

Elazığspor- Nevşehir Belediyespor: 2-2

Belediye Kütahyaspor-Criptoswaps Çatalcaspor: 0-0

2. Grup:

Bitexen Düzcespor- Siirt İl Özel İdaresi: 4-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1

Yomraspor- Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 1-1

Kalecik FK-İskenderunspor: 1-0

Kuşadasıspor-68 Aksaray Belediyespor: 1-2

Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Hacettepe: 2-0

Darıca Gençlerbirliği- Kızılcabölükspor: 1-1

3. Grup:

Ceyhanspor-Belediye Derincespor: 2-4

Karbel Karaköprü Belediyespor- Karşıyaka: 1-3

Çankaya FK- Ağrı 1970: 0-1

Criptoswaps Edirnespor-Modafen: 2-1

Yeşilyurt D.Ç Ofspor- Mardin 1969: 0-2

Kardemir Karabükspor-İçel İdmanyurdu: 0-5