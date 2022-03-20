Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

TFF 3. Lig'e 1. ve 3. Grup'ta 27, 2. Grup'ta ise 30. hafta müsabakalarıyla devam edildi.
1. Grup'ta Arnavutköy Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor, Formül Erbaaspor-Başkent Gözgözler Akademi ve Hendekspor-Kahta 02 maçları ertelendi. 3. Grup'ta ise Orduspor 1967- Esenler Erokspor, Büyükçekmece Tepecikspor- Fethiyespor ve Gümüşhane Sportif Faaliyetler- Kırıkkale Büyük Anadoluspor müsabakaları ertelendi.
2. Grup'ta Gema Polimer Şile Yıldızspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor müsabakası yarın, Çarşambaspor ile Bayrampaşa maçı da 22 Mart Salı günü oynanacak.
Gruplara göre bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Bursa Yıldırımspor- Karaman Belediyespor: 2-0
Bergama Belediyespor- Artvin Hopaspor: 2-2
Elazığspor- Nevşehir Belediyespor: 2-2
Belediye Kütahyaspor-Criptoswaps Çatalcaspor: 0-0
2. Grup:
Bitexen Düzcespor- Siirt İl Özel İdaresi: 4-1
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1
Yomraspor- Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 1-1
Kalecik FK-İskenderunspor: 1-0
Kuşadasıspor-68 Aksaray Belediyespor: 1-2
Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Hacettepe: 2-0
Darıca Gençlerbirliği- Kızılcabölükspor: 1-1
3. Grup:
Ceyhanspor-Belediye Derincespor: 2-4
Karbel Karaköprü Belediyespor- Karşıyaka: 1-3
Criptoswaps Edirnespor-Modafen: 2-1
Yeşilyurt D.Ç Ofspor- Mardin 1969: 0-2
Kardemir Karabükspor-İçel İdmanyurdu: 0-5
Kaynak: AA
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