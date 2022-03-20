Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Futbol: Toplu sonuç

20.03.2022 16:25
Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'e 1. ve 3. Grup'ta 27, 2. Grup'ta ise 30. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

TFF 3. Lig'e 1. ve 3. Grup'ta 27, 2. Grup'ta ise 30. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

1. Grup'ta Arnavutköy Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor, Formül Erbaaspor-Başkent Gözgözler Akademi ve Hendekspor-Kahta 02 maçları ertelendi. 3. Grup'ta ise Orduspor 1967- Esenler Erokspor, Büyükçekmece Tepecikspor- Fethiyespor ve Gümüşhane Sportif Faaliyetler- Kırıkkale Büyük Anadoluspor müsabakaları ertelendi.

2. Grup'ta Gema Polimer Şile Yıldızspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor müsabakası yarın, Çarşambaspor ile Bayrampaşa maçı da 22 Mart Salı günü oynanacak.

Gruplara göre bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Bursa Yıldırımspor- Karaman Belediyespor: 2-0

Bergama Belediyespor- Artvin Hopaspor: 2-2

Elazığspor- Nevşehir Belediyespor: 2-2

Belediye Kütahyaspor-Criptoswaps Çatalcaspor: 0-0

2. Grup:

Bitexen Düzcespor- Siirt İl Özel İdaresi: 4-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1

Yomraspor- Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 1-1

Kalecik FK-İskenderunspor: 1-0

Kuşadasıspor-68 Aksaray Belediyespor: 1-2

Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Hacettepe: 2-0

Darıca Gençlerbirliği- Kızılcabölükspor: 1-1

3. Grup:

Ceyhanspor-Belediye Derincespor: 2-4

Karbel Karaköprü Belediyespor- Karşıyaka: 1-3

Çankaya FK- Ağrı 1970: 0-1

Criptoswaps Edirnespor-Modafen: 2-1

Yeşilyurt D.Ç Ofspor- Mardin 1969: 0-2

Kardemir Karabükspor-İçel İdmanyurdu: 0-5

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Büyükçekmece Tepecikspor, Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Hendekspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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