Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Futbol: Toplu sonuç

03.04.2022 16:27
Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 1. Grup ve 3. Grup'ta 29, 2. Grup'ta ise 32. hafta müsabakaları tamamlandı.

TFF 3. Lig'de 1. Grup ve 3. Grup'ta 29, 2. Grup'ta ise 32. hafta müsabakaları tamamlandı.

Gruplara göre bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Batman Petrolspor- Nevşehir Belediyespor: 3-0

2. Grup:

Darıca Gençlerbirliği- Siirt İl Özel İdaresi: 0-0

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1

Bitexen Düzcespor- Bayrampaşa: 2-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 1-1

Çarşambaspor-İskenderunspor: 1-0

Yomraspor-52 Orduspor FK: 0-1

68 Aksaray Belediyespor-Hacettepe: 2-1

Kuşadasıspor- Kızılcabölükspor: 0-0

Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-0

3. Grup:

Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Derincespor: 2-4

Modafen- Karşıyaka: 0-1

Criptoswaps Edirnespor- Ağrı 1970: 1-0

Kardemir Karabükspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 0-5

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Futbol: Toplu sonuç Futbol: Toplu sonuç

Türkiye Futbol Federasyonu, Başkent Üniversitesi, Batman Petrolspor, Yeşilyurt, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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