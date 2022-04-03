Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

TFF 3. Lig'de 1. Grup ve 3. Grup'ta 29, 2. Grup'ta ise 32. hafta müsabakaları tamamlandı.
Gruplara göre bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Batman Petrolspor- Nevşehir Belediyespor: 3-0
2. Grup:
Darıca Gençlerbirliği- Siirt İl Özel İdaresi: 0-0
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1
Bitexen Düzcespor- Bayrampaşa: 2-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 1-1
Çarşambaspor-İskenderunspor: 1-0
Yomraspor-52 Orduspor FK: 0-1
68 Aksaray Belediyespor-Hacettepe: 2-1
Kuşadasıspor- Kızılcabölükspor: 0-0
Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-0
3. Grup:
Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Derincespor: 2-4
Modafen- Karşıyaka: 0-1
Criptoswaps Edirnespor- Ağrı 1970: 1-0
Kardemir Karabükspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 0-5
Kaynak: AA
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