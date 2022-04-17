Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Toplu sonuç

17.04.2022 17:39
Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig 1. Grup ve 3. Grup'ta 31'inci, 2. Grup'ta ise 35'inci hafta maçları tamamlandıLigde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle: 1.

TFF 3. Lig 1. Grup ve 3. Grup'ta 31'inci, 2. Grup'ta ise 35'inci hafta maçları tamamlandı

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

1. Grup

Bergama Belediyespor-Criptoswaps Çatalcaspor: 1-0

Batman Petrolspor- Hendekspor: 2-1

Belediye Kütahyaspor- Elazığspor: 1-1

Artvin Hopaspor- Karaman FK: 2-0

Başkent Gözgözler Akademi FK-1954 Kelkit Belediyespor: 2-3

Formül Erbaaspor-Osmaniyespor FK: 0-1

Arnavutköy Belediyespor- Nevşehir Belediyespor: 1-0

Bursa Yıldırımspor-Kahta 02: 4-1

2. Grup:

Siirt İl Özel İdaresi-68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Hacettepe: 1-0

Yomraspor- Çarşambaspor: 1-0

Kalecik FK- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1

52 Orduspor FK-Bitexen Düzcespor: 1-1

İskenderunspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 3-0

Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK- Darıca Gençlerbirliği: 2-2

Bayrampaşaspor- Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri: 2-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Kuşadasıspor: 2-0

3. Grup:

Karbel Karaköprü Belediyespor- Esenler Erokspor: 1-1

Criptoswaps Edirnespor- Karşıyaka: 0-0

Ceyhanspor- Mardin 1969: 0-7

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 2-3

Ağrı 1970 Spor- Fethiyespor: 0-1

YORUMLAR
500
Elazığspor 19 futbolcuyla Kütahya'ya gidecek Elazığspor 19 futbolcuyla Kütahya'ya gidecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Belediye Kütahyaspor, Bergama Belediyespor, Batman Petrolspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika


Son Dakika
17:38 Metin Şentürk iftar programı için espriyi patlattı: Cumhurbaşkanımızı iftar programında iyi gördüm
17:33 Kupa Voley finalinde Vakıfbank şampiyon oldu
17:11 Aykut Kocaman, Fatih Terim'den gelen teklifi ilk kez açıkladı
17:09 Yalova'da oyun parkında çocuklara cinsel taciz iddiası gündeme geldi
16:50 Burdur'da yaşadığı dairenin salonda 68 yaşındaki emekli öğretmen ölü bulundu
16:39 MHK'de istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik başkan oldu
16:39 CHP'li Özgür Özel tepki gösterdi: Erdoğan, 'İsteyen herkesin çalışacak işi vardır' diyerek 85 milyonla alay ediyor
16:33 Aleyna Tilki'den Cüneyt Özdemir'e sert tepki: Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz
16:22 Rusya'dan dikkat çeken paylaşım! Ukrayna'nın batırdığı Moskva mürettebatı ilk kez görüntülendi
15:55 Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 17:46:38. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement