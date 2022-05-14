Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi play-off - Son Dakika
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Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi play-off

14.05.2022 15:12
Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi play-off

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off birinci tur ilk maçında Hakkarigücü ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off birinci tur ilk maçında Hakkarigücü ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Ligde A Grubu'nu zirvede tamamlayan Fenerbahçe ile B Grubu'nu 3. sırada bitiren Hakkarigücü karşı karşıya geldi.

Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Hakkargücü 34. dakikada Süheyla Çalçınar'ın golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı da bu skorla tamamlandı. Fenerbahçe maçın 71. dakikasında Kennya Cordner'ın golüyle 1-1 beraberliği sağladı ve karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 21 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da İstanbul'da oynanacak.

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Fenerbahçe, Play Off, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi play-off - Son Dakika
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